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Які овочі не можна їсти, якщо ви хочете схуднути

Які овочі не можна їсти, якщо ви хочете схуднути

Кукурудза / Фото: pixabay.com

Є деякі продукти, які під час схуднення бажано не вживати, або ж мінімізувати.

Деякі види овочів можуть негативно позначитися на вашій вазі, особливо в разі надмірного вживання.

Яких овочей варто уникати в раціоні, якщо ви хочете позбавитися зайвих кілограмів

Містять крохмаль

Наявність цукрів і крохмалю може ускладнити схуднення. Це пов'язано з тим, що різкі стрибки рівня цукру в крові викликають швидке відчуття голоду і, як наслідок, переїдання.

Кукурудза та горох

Кукурудза, зокрема, є одним із головних винуватців невдач у втраті ваги. Але квасоля, горох і картопля також є крохмалистими овочами, що також може ускладнити процес схуднення. Якщо ви контролюєте своє харчування з метою скинути вагу, більше підійде буряк, що не містить крохмалю, і такі овочі як броколі, помідори або морква.

Високий вміст води і низька калорійність роблять їх помічниками на шляху до ідеальної фігури.

Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.

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