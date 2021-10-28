Які продукти не можна мити перед приготуванням

Які продукти не можна мити перед приготуванням

Неможливо розпізнати небезпечні бактерії ні за зовнішнім виглядом, ні за смаком їжі. Однак навіть невелика кількість таких бактерій може призвести до серйозного харчового отруєння.

З дитинства нас вчили мити все, що збираємось їсти. Однак мало хто знає, що іноді ця звичка приносить більше шкоди, ніж користі. Миття деяких продуктів призводить до поширення бактерій і багатьох інших негативних наслідків.

Тож, як правильно готувати їжу до приготування та які помилки ми робимо щодня.

Курка

Бактерії на свіжій курці дуже небезпечні для нашого здоров’я. Найвідомішою з усіх є сальмонела (Salmonella), яка викликає сальмонельоз - хворобу, для якої зазвичай характерні різке підвищення температури, біль у ділянці живота.

Багато хто думає, що миття курки перед приготуванням допомагає вирішити цю проблему, але це не так. Коли ви миєте курку, вода, яку ви використовуєте, допомагає бактеріям поширюватися на ваші руки та кухонну раковину.

Якщо почати готувати його відразу, всі бактерії загинуть. Під час приготування курку потрібно доводити до температури 74 °C. На думку кращих кухарів, курку краще відварити двічі: після того, як вода закипить вперше, слід змінити воду і продовжити відварювання.

ТСН.ua

М’ясо

Так само, як і курку, не варто мити свіже м’ясо (яловичину, свинину, телятину, баранину), тому що миття допомагає бактеріям поширюватися на раковину та ваші руки. Позбутися від бактерій можна за допомогою високої температури.

Звісно, не йдеться про фізиологічне забруднення - земля, тріски тощо.

Порада: перед приготуванням серветками промокніть м’ясо. Після цього вимийте руки з милом під гарячою водою.

Під час приготування доведіть м’ясо до потрібної температури. Це дозволить нейтралізувати забруднення мікроорганізмами.

Так яловичину, свинину і баранину до 63 °C, а фарш безпечний для вживання при температурі 71 °C. Перевірити температуру м’яса можна за допомогою спеціального термометра.

Якщо ви готуєте м’ясо після розморозки, пам’ятайте, що температурний діапазон, який вважається ризикованим для зберігання, становить від 5°C до 60°C. При такій температурі шкідливі харчові бактерії можуть швидко розвиватися. Тому розморожувати м’ясо слід завжди тільки в холодильнику або мікрохвильовій печі.

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Гриби

Не можна довго тримати гриби під водою або замочувати: вони дуже добре вбирають воду. Краще швидко промити їх і висушити паперовим рушником. Робити це потрібно тільки перед приготуванням. Інакше вони зіпсуються і втратять еластичність.

Зачистіть ніжку гострим ножем. Якщо ви назбирали дрібних пористих грибів, наприклад, лисичок, що потрібно очистити від пилу, землі чи піску, тут без миття не обійтися.

Промийте їх під проточною водою. Присипте борошном. Дайте полежати. Потым знов змийте зайві забруднення.

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Риба

Їжа вважається безпечною лише тоді, коли вона нагріта до певної температури. Це найкращий спосіб переконатися, що всі бактерії зникли.

Рибу не потрібно мити перед приготуванням, інакше можуть поширитися бактерії. А інші морепродукти краще промити і очистити від піску (мідії, устриці і гребінці).

А ось що потрібно вимити перед приготуванням їжі, то це руки.

Бактерії живуть на всіх поверхнях, навіть на наших руках. Уявіть, скільки речей ви торкаєтеся протягом дня, і коли ви почнете готувати, не миючи рук, ви можете перенести всі ці бактерії в свою їжу. І не забудьте вимити руки, коли закінчите!

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