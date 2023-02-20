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Яка дієта покращує зір: думка окуліста

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Яка дієта покращує зір: думка окуліста

Дієта для очей

Які продукти вживати, щоб покращити зір, читайте в матеріалі ТСН. ua

Хірург-офтальмохірург Шафік Рехман вважає, що для здоров'я очей важливо їсти різнокольорові продукти, потрібно притримуватися так званої "дієти світлофора". В чому її суть?

"Чим яскравіший напій або тарілка з їжею, тим краще для здоров'я очей", - так коротко пояснює суть цієї дієти лікар. 

Наприклад, з червоних продуктів для покращення зору можна вибрати червоні ягоди, помідори, червоний перець, червоне м'ясо, яке у помірних кількостях містить цинк, лосось, який містить омегу-3.

В цих продуктах багато вітаміну С,  що має антиоксидантні властивості, який "допомагає запобігти або відстрочити катаракту і вікову дегенерацію жовтої плями,  (ВМД)». Водночас як «дієта з нестачею вітаміну С може викликати проблеми із сітківкою та проблеми з рогівкою, захворювання поверхні ока».

Вікова макулярна дегенерація ВМД або вікова макулярна дегенерація вражає людей віком від 50 до 60 років, Першим симптомом  хвороби часто є розмита або спотворена область вашого зору.

Симптомами ВМД можуть бути:

  • сприйняття прямих ліній хвилястими чи кривими,
  • коли об'єкти виглядають менше, ніж зазвичай,
  • кольори здаються менш яскравими, ніж раніше,
  • бачення речей, яких немає (галюцинації).

З помаранчевих та жовтих продуктів для зорової дієти підійдуть апельсини, грейпфрути, лимони, морква, абрикоси, дині, солодка картопля. Ці продукти містять не лише вітамін С, а  й бета-каротин, який покращує зір.

Зелені продукти — капуста, різноманітні салати місять зеаксантин та лютеїн, допомагають покращити стан при віковій дегенерації жовтої плями та уповільнити її прогресування.

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Дата публікації
Перегляди
834
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