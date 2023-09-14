Які продукти потрібно споживати жінкам після 50, щоб уповільнити старіння та мати молодший вигляд

Що потрібно їсти, щоб зберегти здоров'я, виглядати молодо та почувати себе якнайкраще. Експерти рекомендують продукти, які містять багато антиоксидантів, поліфенолів, вітамінів і мінералів. Ці продукти потрібно їсти у будь-якому віці, але особливо вони актуальні для жінок після 50 років.

Продукти, які уповільнять старіння та допоможуть мати молодший вигляд жінкам старше 50

Дев’ять рекомендованих продуктів для людей старше 50 років, які допоможуть зберегти здоров’я і виглядати молодше:

Горіхи

Особливо мигдаль та бразильські горіхи. Чому вони? Саме ці оріхи в найбільшій кількості виробляють феноли, а також мінеральний селен, які необхідності для пружності та еластичності шкіри. Окрім того, антиоксиданти, яких також багато в цих продуктах, крім того, що зменшують ознаки старіння, ще й, як відомо, захищають шкіру від раку. А корисні омега-3 жири допомагають зменшити накопичення жиру в черевній порожнині.

Червоний виноград

Найцінніший для жінок старше 50 в цьому продуктові - це ресвератрол, антиоксидант з потужними антивіковими властивостями для організму. Саме ресвератрол активує білок, який сприяє довголіттю і покращенню фізичного здоров’я.

Морська риба

Морська риба, насичена корисними жирами, вважається супероксидантом, пригнічує деякі види раку, нейродегенеративні захворювання. Що стосується краси, жирні кислоти та омега -3, що містяться в рибі живлять шкіру, запобігають зморшкам, вітамін В-12 надає енергії, а значить, молодості. Для тих, хто худне, риба є чудовим джерелом білка для побудови м’язової маси, а також це корисною їжею для серця та мозку.

Цілозернова вівсянка

Відомо, що цільні зерна знижують рівень шкідливого холестерину, а завдяки високому вмісту клітковини сприяють гарному травленню, підвищує рівень енергії. Але не всі знають, що вівсянка забезпечує організм марганцем, а він дуже необхідний для засвоєння шкірою таких речовин, як холін, тіамін, біотин, вітамін С.

Помідор

Лікопін, який рідко ще в яких продуктах зустрічається, а у в помідорах його багато, забезпечує захист від шкідливих ультрафіолетових променів, дозволяють шкірі виглядати здоровішою та молодшою. молодше і здоровіше. Не треба забувати, що калій, він також є у помідорах зміцнює кістки та зуби.

Чорниця

Ця ягода має найвищий рівень антиоксидантів порівняно з будь-якими іншими фруктами та овочами, захищає від багатьох вікових заповнювань, видів раку і сприяє здоров’ю шкіри, в тому числі запобігаючи появі зморшок.

Яблуко

В них багато вітаміну С. А саме цей вітамін потрібний для синтезу колагену. Вітамін С прискорює виробництво клітин шкіри, робить шкіру пружною, а волосся - блискучим та здоровим. А вітаміни B та B9 запобігають висипам та прища шкіри.

Морква

Морква багата вітаміном А, який захищає від передчасного старіння шкіри, впливає на її загальний стан і навіть допомагає при лікуванні обморожень, опіків та ран.

Авокадо

Авокадо відновлює природний колаген і бета-каротин, який зводить до мінімуму видимі ознаки старіння. Крім того, містить корисні ненасичені жири, що сприяють здоров’ю серця, а також покращують зір.

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