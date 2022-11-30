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Які продукти та напої покласти у дитячу тривожну валізку

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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243
Час на прочитання
2 хв
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Які продукти та напої покласти у дитячу тривожну валізку

Фото: Pexels

Фахівці поділили продукти харчування на 7 груп.

Разом із головою асоціації дієтологів України Олегом Швецем у МОЗ підготували перелік продуктів харчування, які треба мати з собою, щоб дитина отримувала повноцінний раціон у розрахунку на 1-2 доби. 

Щодо дитячих напоїв фахівці рекомендують: для дітей молодшого шкільного віку слід покласти 1-1,5 л чистої питної води на добу, а дітям старшого віку – 1,5-2 л.

Серед інших напоїв варто звернути увагу на пакетований фруктовий сік із розрахунку 200 мл на добу; пастеризовані молочні напої – 400-500 мл на добу.

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Консервовані продукти

  • бобові – зелений горошок, квасоля або кукурудза – 200 г на добу;
  • консервовані фрукти – 200 г на добу;
  • м’ясні консерви із кашею – 300 г на добу;
  • рибні консерви – 200 г на дві доби;
  • згущене молоко – 200 г на дві доби.

Цільнозернові продукти, горіхи та насіння

  • несолоні крекери, житні або пшеничні хлібці – 50-100 г на день;
  • хліб цільнозерновий – 50-100 г на день;
  • батончики злакові (з горіхами і фруктами) – 30-60 г на день;
  • горіхи або насіння – 50 г на день.

Овочі і фрукти

  • очищені, вимиті та запаковані овочі: морква, селера, буряк, цвітна капуста, солодкий перець – 200-300 г на день;
  • вимиті та запаковані фрукти: яблука, груші, банани, цитрусові – 100-200 г на день.

Сухі продукти

  • сублімовані каші, супи швидкого приготування – одна-дві порції на день;
  • сухофрукти – 50-100 г на день;
  • чай – один-два пакетики на день.

Оброблені м’ясні вироби та твердий сир

  • ковбаса сирокопчена, буженина, балик – 50 г на день;
  • твердий сир – 50 г на день.

Солодощі

  • цукор або мед – до 25 г на день;
  • шоколад – до 25 г на день.

Такий перелік продуктів є узагальненим, а їхні кількості – усередненими. Слід орієнтуватися на індивідуальні уподобання та потреби вашої дитини, які залежать від віку та рівня фізичної активності.

Також нагадаємо, нове дослідження спростовує теорію щодо оптимальної щоденної норми води.

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Дата публікації
Перегляди
243
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