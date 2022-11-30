Які продукти та напої покласти у дитячу тривожну валізку

Разом із головою асоціації дієтологів України Олегом Швецем у МОЗ підготували перелік продуктів харчування, які треба мати з собою, щоб дитина отримувала повноцінний раціон у розрахунку на 1-2 доби.

Щодо дитячих напоїв фахівці рекомендують: для дітей молодшого шкільного віку слід покласти 1-1,5 л чистої питної води на добу, а дітям старшого віку – 1,5-2 л.

Серед інших напоїв варто звернути увагу на пакетований фруктовий сік із розрахунку 200 мл на добу; пастеризовані молочні напої – 400-500 мл на добу.

Консервовані продукти

бобові – зелений горошок, квасоля або кукурудза – 200 г на добу;

консервовані фрукти – 200 г на добу;

м’ясні консерви із кашею – 300 г на добу;

рибні консерви – 200 г на дві доби;

згущене молоко – 200 г на дві доби.

Цільнозернові продукти, горіхи та насіння

несолоні крекери, житні або пшеничні хлібці – 50-100 г на день;

хліб цільнозерновий – 50-100 г на день;

батончики злакові (з горіхами і фруктами) – 30-60 г на день;

горіхи або насіння – 50 г на день.

Овочі і фрукти

очищені, вимиті та запаковані овочі: морква, селера, буряк, цвітна капуста, солодкий перець – 200-300 г на день;

вимиті та запаковані фрукти: яблука, груші, банани, цитрусові – 100-200 г на день.

Сухі продукти

сублімовані каші, супи швидкого приготування – одна-дві порції на день;

сухофрукти – 50-100 г на день;

чай – один-два пакетики на день.

Оброблені м’ясні вироби та твердий сир

ковбаса сирокопчена, буженина, балик – 50 г на день;

твердий сир – 50 г на день.

Солодощі

цукор або мед – до 25 г на день;

шоколад – до 25 г на день.

Такий перелік продуктів є узагальненим, а їхні кількості – усередненими. Слід орієнтуватися на індивідуальні уподобання та потреби вашої дитини, які залежать від віку та рівня фізичної активності.

Також нагадаємо, нове дослідження спростовує теорію щодо оптимальної щоденної норми води.

Читайте також: