Які продукти та напої покласти у дитячу тривожну валізку

Фахівці поділили продукти харчування на 7 груп.
Разом із головою асоціації дієтологів України Олегом Швецем у МОЗ підготували перелік продуктів харчування, які треба мати з собою, щоб дитина отримувала повноцінний раціон у розрахунку на 1-2 доби.
Щодо дитячих напоїв фахівці рекомендують: для дітей молодшого шкільного віку слід покласти 1-1,5 л чистої питної води на добу, а дітям старшого віку – 1,5-2 л.
Серед інших напоїв варто звернути увагу на пакетований фруктовий сік із розрахунку 200 мл на добу; пастеризовані молочні напої – 400-500 мл на добу.
Консервовані продукти
- бобові – зелений горошок, квасоля або кукурудза – 200 г на добу;
- консервовані фрукти – 200 г на добу;
- м’ясні консерви із кашею – 300 г на добу;
- рибні консерви – 200 г на дві доби;
- згущене молоко – 200 г на дві доби.
Цільнозернові продукти, горіхи та насіння
- несолоні крекери, житні або пшеничні хлібці – 50-100 г на день;
- хліб цільнозерновий – 50-100 г на день;
- батончики злакові (з горіхами і фруктами) – 30-60 г на день;
- горіхи або насіння – 50 г на день.
Овочі і фрукти
- очищені, вимиті та запаковані овочі: морква, селера, буряк, цвітна капуста, солодкий перець – 200-300 г на день;
- вимиті та запаковані фрукти: яблука, груші, банани, цитрусові – 100-200 г на день.
Сухі продукти
- сублімовані каші, супи швидкого приготування – одна-дві порції на день;
- сухофрукти – 50-100 г на день;
- чай – один-два пакетики на день.
Оброблені м’ясні вироби та твердий сир
- ковбаса сирокопчена, буженина, балик – 50 г на день;
- твердий сир – 50 г на день.
Солодощі
- цукор або мед – до 25 г на день;
- шоколад – до 25 г на день.
Такий перелік продуктів є узагальненим, а їхні кількості – усередненими. Слід орієнтуватися на індивідуальні уподобання та потреби вашої дитини, які залежать від віку та рівня фізичної активності.
Також нагадаємо, нове дослідження спростовує теорію щодо оптимальної щоденної норми води.
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