Які продукти підвищують рівень гемоглобіну

Навесні, коли імунітет знижується, захисні сили організму слабшають, у багатьох людей знижується рівень гемоглобіну. Причиною цього можуть бути й різноманітні хвороби.

Люди, які мають низький рівень заліза в крові, можуть відчувати певні симптоми.

Симптоми за низького рівня гемоглобіну:

Постійне відчуття втоми – прокинувся вже втомлений.

Випадіння волосся, поява лупи, сухість і ламкість волосся.

Регулярні перепади настрою, погана концентрація уваги.

Людина постійно мерзне.

Частий головний біль або мігрені.

Поява синців під очима.

Відчуття важкості під час ковтання, м’язова слабкість.

Регулярні закрепи.

Нормалізувати рівень гемоглобіну можна не лише за допомогою спеціальних засобів, препаратів заліза, але й завдяки правильним звичкам у харчуванні. Підвищити показники заліза в крові допоможе регулярне споживання залізовмісних продуктів.

Які продукти підвищують гемоглобін

Якщо дефіцит заліза невеликий, у більшості випадків достатньо дотримуватися призначеної дієти, додаючи до раціону продукти, які містять високий показник заліза, а саме:

Печінку яловичу, свинячу насамперед.

М’ясо великої рогатої худоби, птиці.

Рибу.

Яєчні жовтки.

Гречку, вівсяну кашу, кукурудзу.

Моркву, помідори, буряк.

Зелень та овочі зеленого кольору.

Бобові – сочевицю, горох і квасолю.

Чорну смородину, яблука, чорнослив, суницю, калину, шипшину.

Мигдаль, арахіс, інші горіхи.

Сливовий і гранатовий сік, гранат.

Насамперед йдеться про продукти, які містять гемове залізо, яке людський організм може засвоювати в межах 15-35%. Це червоне м’ясо, язик, печінка, молюски тощо. Багато гемового заліза міститься в різних видах м’яса: в яловичині його найбільше, у птиці – найменше.

Продукти рослинного походження або інші, що містять негемове залізо (яке гірше засвоюється, ніж гемове) – це бобові, зелень, капуста, крупи, курага, інжир, буряк, горіхи, чорнослив.

Про це мало хто знає – особливості харчування для підвищення рівня заліза

З продуктів рослинного походження залізо засвоюватиметься в рази менше, ніж з м’ясних продуктів. Наприклад, як свідчать експерти, споживання 100 г червоного м'яса та печінки допомагають організму засвоювати 20% заліза, а споживаючи близько 100 грамів тушкованого шпинату, організм отримує лише 2% заліза.

Продукти, які містять залізо, зможуть засвоюватися організмом швидше та ефективніше, якщо поєднувати їх з продуктами, що містять багато вітаміну С. Особливо це стосується продуктів рослинного походження.

Існують певні продукти, вживання яких перешкоджає засвоєнню заліза.

Продукти, вживання яких перешкоджає підвищенню гемоглобіну

Це надмірне вживання какао, коли, шоколаду, кави та чаю – містять таніни.

Вживання молочних продуктів у великій кількості через те, що вони містять кальцій.

Вживання щавлю, він містить оксалати.

Вживання великої кількості клітковини – висівок, меленого льону, псиліума тощо.

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