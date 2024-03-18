Які продукти підвищують рівень гемоглобіну

Продукти, споживання яких підвищить рівень заліза.
Навесні, коли імунітет знижується, захисні сили організму слабшають, у багатьох людей знижується рівень гемоглобіну. Причиною цього можуть бути й різноманітні хвороби.
Люди, які мають низький рівень заліза в крові, можуть відчувати певні симптоми.
Симптоми за низького рівня гемоглобіну:
- Постійне відчуття втоми – прокинувся вже втомлений.
- Випадіння волосся, поява лупи, сухість і ламкість волосся.
- Регулярні перепади настрою, погана концентрація уваги.
- Людина постійно мерзне.
- Частий головний біль або мігрені.
- Поява синців під очима.
- Відчуття важкості під час ковтання, м’язова слабкість.
- Регулярні закрепи.
Нормалізувати рівень гемоглобіну можна не лише за допомогою спеціальних засобів, препаратів заліза, але й завдяки правильним звичкам у харчуванні. Підвищити показники заліза в крові допоможе регулярне споживання залізовмісних продуктів.
Які продукти підвищують гемоглобін
Якщо дефіцит заліза невеликий, у більшості випадків достатньо дотримуватися призначеної дієти, додаючи до раціону продукти, які містять високий показник заліза, а саме:
- Печінку яловичу, свинячу насамперед.
- М’ясо великої рогатої худоби, птиці.
- Рибу.
- Яєчні жовтки.
- Гречку, вівсяну кашу, кукурудзу.
- Моркву, помідори, буряк.
- Зелень та овочі зеленого кольору.
- Бобові – сочевицю, горох і квасолю.
- Чорну смородину, яблука, чорнослив, суницю, калину, шипшину.
- Мигдаль, арахіс, інші горіхи.
- Сливовий і гранатовий сік, гранат.
Насамперед йдеться про продукти, які містять гемове залізо, яке людський організм може засвоювати в межах 15-35%. Це червоне м’ясо, язик, печінка, молюски тощо. Багато гемового заліза міститься в різних видах м’яса: в яловичині його найбільше, у птиці – найменше.
Продукти рослинного походження або інші, що містять негемове залізо (яке гірше засвоюється, ніж гемове) – це бобові, зелень, капуста, крупи, курага, інжир, буряк, горіхи, чорнослив.
Про це мало хто знає – особливості харчування для підвищення рівня заліза
З продуктів рослинного походження залізо засвоюватиметься в рази менше, ніж з м’ясних продуктів. Наприклад, як свідчать експерти, споживання 100 г червоного м'яса та печінки допомагають організму засвоювати 20% заліза, а споживаючи близько 100 грамів тушкованого шпинату, організм отримує лише 2% заліза.
Продукти, які містять залізо, зможуть засвоюватися організмом швидше та ефективніше, якщо поєднувати їх з продуктами, що містять багато вітаміну С. Особливо це стосується продуктів рослинного походження.
Існують певні продукти, вживання яких перешкоджає засвоєнню заліза.
Продукти, вживання яких перешкоджає підвищенню гемоглобіну
- Це надмірне вживання какао, коли, шоколаду, кави та чаю – містять таніни.
- Вживання молочних продуктів у великій кількості через те, що вони містять кальцій.
- Вживання щавлю, він містить оксалати.
- Вживання великої кількості клітковини – висівок, меленого льону, псиліума тощо.
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