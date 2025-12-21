Які солодощі можна їсти навіть на дієті: корисні смаколики під час схуднення

Солодощі під час схуднення — які вони

У боротьбі із зайвими кілограмами ми часто відмовляємося від солодощів. Але таке рішення не завжди виправдане, тому що втрачає підживлення основний орган — мозок.

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дорослим і дітям скоротити щоденне споживання вільних цукрів до менш ніж 10% від сумарного споживання енергії. Але не відмовитися від солодкого взагалі. Подальше скорочення до менш ніж 5%, а це приблизно 6 чайних ложок цукру на день, принесе додаткову користь для здоров’я.

Тому дієтологи схиляються, що навіть під час схуднення потрібно споживати невелику кількість солодощів.

На що звернути увагу під час вибору солодощів на дієті

Найважливіший критерій вибору солодощів — це їх склад. Звертайте увагу на вміст підсолоджувачів, жирів, калорійність, наявність консервантів і підсилювачів смаку.

Віддавайте перевагу десертам, що містять менше цукру, які містять фруктові соки, без консервантів.

Цукор все ж повинен бути в раціоні людини, але він має надходити з цінних джерел.

Не втрачайте контроль — щоденне вживання порції в 100-200 Ккал солодкого не нашкодить фігурі, водночас упередить стрес, підживить мозок.

Які солодощі можна споживати під час схуднення

Гіркий шоколад

На дієті краще споживати гіркий шоколад із вмістом какао не менше 80%. У ньому високий вміст магнію, заліза та цинку. Темний шоколад стимулює роботу мозку, покращує пам’ять, він також є джерелом антиоксидантів, які уповільнюють старіння.

Мармелад

Дієтологи радять споживати на дієті мармелад, тому що зазвичай він виготовляється із фруктового пюре. Продукт містить вітаміни С, А, Е, D, К, групи В, продукт також багатий на мікро- та макроелементи.

В мармеладі, так само як і у фруктах, містяться пектини. Вони знижують рівень холестерину у крові, покращують роботу шлунка, виводять токсини з організму.

Зефір

Дозвіл на вживання зефіру під час дотримання дієти обумовлений тим, що цей продукт повністю знежирений. У 100 г зефіру міститься приблизно 300 Ккал. До його складу входять фруктове пюре, невелика кількість цукру, білки, загусники природного походження — пектин, желатин, агар-агар.

Для більшої користі віддавайте перевагу зефіру на основі агар-агару, який виготовляється з морських водоростей. Цей компонент покращує роботу печінки, насичує організм йодом і кальцієм.

Зефір на основі желатину варто вживати в обмежених кількостях через більшу калорійність.

Протипоказання до вживання зефіру — порушення вуглеводного обміну.

Фрукти

Найприродніший і найкорисніший десерт — свіжі ягоди та фрукти. Деякі з них, наприклад, хурму, банани й виноград, краще їсти в першій половині дня та обмежено через велику кількість цукру. Інші — смородину, лохину, чорницю — можна і як вечірній перекус.

Вживаючи достатню кількість фруктів та ягід, ми реалізуємо потреби нашого організму в цукрі. Це означає, що наш мозок добре працюватиме і без шоколаду, що також важливо під час дієти.

Натуральний мед

Маючи приблизно таку ж калорійність, як і зефір, мед не завдасть шкоди здоров’ю та фігурі. Водночас він покращує обмін речовин.

За калорійністю цей корисний продукт майже такий самий, як і цукор. Однак на відміну від цукру, мед містить до 70-ти корисних речовин, зокрема вітаміни В2, РР, С, В6, Н, К та Е, пантотенову та фолієву кислоту, кальцій, натрій, магній, залізо, йод.

А ферменти, що містяться в меді, підвищують апетит і покращують травлення. На день корисно з’їдати до 2 ст. л продукту.

Але якщо ви алергік, замініть мед на сухофрукти.

Сухофрукти

Родзинки, фініки, курага, чорнослив, інші сухофрукти є натуральними, корисними солодощами без додавання цукру. Якщо вживати їх у невеликій кількості, це не принесе шкоди схудненню, а мозок підживить.

Сухофрукти містять велику кількість вітамінів, мінералів, антиоксидантів і клітковини. Ба більше, фрукти, які були зібрані та висушені в сезон дозрівання, можуть містити навіть більше цінних елементів, ніж свіжі фрукти, які цілий рік лежать на прилавку. Добова норма сухофруктів — приблизно 30 г.