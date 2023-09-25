Яких вітамінів не вистачає жінкам після 40 років і чому їх потрібно приймати

Вітаміни, нестача яких може позначитись на здоров'ї та зовнішньому вигляді жінок старше 40 років

Зміни в організмі жінок після 40 років

Після 40 жіночий організм проходить через серйозне випробування - починається гормональна перебудова, не помічати яку шкідливо. Репродуктивна система починає працювати менш активно, сповільнюється робота яєчників, знижується вироблення багатьох жіночих гормонів. Хтось починає відчувати зміни раніше, хтось пізніше, в середньому гормональна перебудова припадає на 45 років.

А перебудова гормонального фону спричиняє як зовнішні, так і внутрішні зміни організму - сповільнюється обмін речовин, з'являється схильність до зайвої ваги. Змінюється стан шкіри, з'являються перші глибокі зморшки, шкіра вимагає інтенсивнішого зволоження. Волосся і нігті стають схильними до тьмяності та ламкості. Деякі жінки за 40 починають страждати від частих перепадів настрою, стають більше схильні до стресу.

Тому, щоб підтримати молодість і енергійність, жінкам за 40 потрібно вживати додаткові джерела необхідних вітамінів і мінералів. Перед тим, яки їх вживати найкраще звернутися за консультацією до лікаря та здати відповідні аналізи.

Які вітаміни та чому необхідні для жінок старше 40 років

Вітамін D

Головне завдання вітаміну D - це забезпечувати хорошу засвоюваність організмом кальцію. При нестачі вітаміну D в майбутньому можна отримати остеопороз. Кісткова тканина з часом стане пористою, а жінку почнуть турбувати слабкість, зниження працездатності, м'язові судоми. Вітамін D також знижує рівень фосфору, що позитивно позначається на зовнішньому вигляді волосся і шкіри.

Не забувайте про сонце як джерело вітаміну D, а також продукти які містять цей вітамін у великій кількості -- рибу, яйця, печінку, сметану, вершкове масло.

Кальцій

Вчені радять включити до щоденного раціону не менше 3 молочних продуктів в день — саме така кількість дозволить забезпечити організм потрібною кількістю кальцію, від нестачі якого страждає здоров’я кісток, зубів, серця і всього організму. І найголовніше - зростає ризик переломів в період менопаузи.

Вітамін A

Вітамін А або ретинол є запорукою жіночої привабливості. Саме завдяки йому волосся стає сильним і густим, нігті міцними, а шкіра наповнюється природним сяйвом. Цей вітамін позитивно впливає на гостроту зору і обмін речовин. Ще він має потужний омолоджуючий ефект, саме тому він часто входить до складу проти вікової косметики.

Вітамін C

Цей вітамін зміцнює імунітет, робить має потужний антиоксидантний ефект, звільняє організм від вільних радикалів. Крім цінності для загального здоров'я, його важливість для краси величезна - він бере участь в продукуванні колагену, а значить - потрібний для підтримки пружності та молодості шкіри. Щоб не засмучуватися через зморшки, приймайте вітамін С та використайте косметику з цим компонентом.І не забувайте з’їдайте декілька свіжих фруктів щодня, квашену капусту, болгарський перець і шпинат.

Вітамін E

Вітамін Е потрібний для зору, шкірі. Якщо цього елементу недостатньо, знижується м'язова маса, виникають проблеми з нервовою системою і репродуктивною функцією, гірше функціонує печінка. В комплексі з омега-3 та ретинолом вітамін Е робить помітний антивіковий ефект.

Вітамін B12

Для жінок старше 40 потрібні вітаміни усієї групи B, проте якщо ви стали помічати ламкість волосся, слабкість, сонливість і дратівливість, можливо, організму бракує саме В12.

Магній

Магній допомагає правильній роботі центральної нервової системи, потрібний для повноцінного сну, для боротьби зі стресами та навантаженнями. Щоб бути енергійною та заряджати енергією оточення потрібно приймати магній.

Залізо

Залізо є провідником гемоглобіну, і дефіцит заліза може стати причиною розвитку анемії. Під час менструацій жінки втрачають близько 30 мг заліза, а у віці за 40 ще додаються гормональні зміни. Щоб мати блискуче волосся, міцні нігті і красиву здорову шкіру потрібно вживати препарати заліза.

Фітоестрогени та омега-3

Фітоестрогени - це рослинні препарати, приймання яких сприяє відновленню рівня жіночих гормонів. Омега- 3 позитивно впливає на роботу мозку і серця, зміцнює посудини. Також ця жирна кислота посилює імунну систему, запобігає утворенню бляшок холестеринів і заряджає організм енергією.

Не забувайте про особливості приймання вітамінів

Перед вживанням вітамінів, проконсультуйтеся з лікарем.

Майте на увазі, що деякі вітаміни несумісні. Так, наприклад, приймання вітаміну D не можна поєднувати з вітамінами А та Е, тому що, він нейтралізує ефект від їх приймання. А вітамін В12 нейтралізує С та РР.

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