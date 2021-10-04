Якими вакцинами від COVID-19 щеплюються українці - рейтинг популярності по регіонам

Вакцини-лідери в Україні.

Наймасовішою вакциною в Україні стала Pfizer — нею з початку вакцинації зроблено 37% щеплень, представив статистику Опендатамедіа. Загалом в Україні було зроблено 12 млн щеплень від COVID-19, 4,5 млн з яких припадає на вакцину Pfizer-BioNTech.

Майже третину щеплень було зроблено вакциною CoronaVac — 3,3 млн разів, на третьому і четвертому місцях — Moderna та AstraZeneca, які було використано по 2 млн разів — це відповідно 17% і 18% від загальної кількості щеплень.

Pfizer також є наймасовішою вакциною майже у всіх регіонах України.

Однак у шести регіонах — Чернігівській, Сумській, Одеській, Донецькій, Житомирській та Полтавській областях — першість належить CoronaVac.

Водночас лідером за кількістю імпортованих вакцин в Україну є CoronaVac — 44% (10,4 млн доз) від загальної кількості імпорту. Частка Pfizer у загальному імпорті вакцин становить лише 26% (6 млн доз), постачі AstraZeneca і Moderna склали 21% (5 млн доз) та 9% (2 млн доз) відповідно.

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