Який глінтвейн не лише зігріє, а й знизить рівень холестерину

Що потрібно додати до глінтвейну, щоб він сприяв зниженню холестерину у крові та зміцнив серце, читайте в матеріалі ТСН.ua

Зима -- пора свят та гарячих напоїв. Британський дієтолог Тайлер Вудард вважає, що такий популярний напій як глінтвейн може не лише врятувати від холоду, а й підтримати серце. Головне, знати, що до нього додати, правильно його зготувати. На думку експерта, правильно приготовлений напій може понизити холестерин у крові на 12%.

В чому секрет корисних властивостей напою? Протидіють токсинам, які беруть участь в утворенні тромбів, поліфеноли та ресвератроли, яких багато в червоному вині. Саме підігріте червоне вино допомагає знизити ризики серцево-судинних захворювань, вважає Тайлер Вудард.

Які інгредієнти роблять глінтвейну цілющим

Звичайно при приготуванні напою, додають корицю, мускатний горіх, імбир, мелений гострий червоний перець. Найбільший антихолестериновий ефект при додаванні до глінтвейну має саме кориця. Саме ця спеція сама по собі здатна зменшити запалення та набряки. Разом з іншими прянощами, з медом, апельсинами та лимонами, кориця покращує самопочуття та здоров'я.

Але потрібно пам'ятати, що глінтвейн — це алкоголь, який містить багато природних цукрів, тому при надмірному споживанні глінтвейну, рівень цукру в крові може сильно підскочити. Також може підвищитися кровʼяний тиск, тому, щоб глінтвейн був корисним, потрібно обмежтеся декільком келихами.

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