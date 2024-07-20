Який хліб найкращий для здоров'я: його ви можете сміливо їсти — не шкодить фігурі

У харчуванні українців хліб здавна відіграє надзвичайно важливу роль. Але останнім часом цей продукт часто демонізують, нарікаючи, що він шкідливий для фігури та організму. Хоча дійсно існує такий хліб, який потрібно вживати якомога менше, є також і безліч видів, що приносять нам лише користь.

Про це розповіла сертифікована дієтологиня Ліза Річардс. Насамперед, вона попередила, якщо ви намагаєтесь харчуватися правильно або хочете схуднути, не варто вживати білий хліб.

Його виготовляють з очищеного білого борошна. Такий хліб є швидким вуглеводом, який спочатку різко підвищує рівень цукру в крові, збільшуючи тим самим ризик розвитку діабету II типу в майбутньому. Не вийде також і наїстися бутербродами з білого хліба на тривалий час, тому що цей продукт дає швидку енергію. Тому через 1-2 години ви знову зголоднієте.

В магазинному білому хлібі також міститься чимало добавок, зокрема, консервантів, які подовжують термін придатності продукту. Однак, для здоров'я вони зовсім не корисні, тому що стають причиною запалення, поганої роботи ШКТ. Дієтологиня стверджує, що білий хліб втратив клітковину та інші поживні речовини. По суті він є пустими калоріями, через які наша вага зростає.

Найпростіше замінити білий хліб на цільнозерновий. Його також продають у супермаркеті, хоча він і коштує дорожче. Це логічно, адже, чим вища якість сировини, тим вище вартість. В цільнозерновому хлібі міститься багато нерозчинних харчових волокон, а також клітковина, що сприяють процесу травлення, підтримуючи мікробіот кишківника у здоровому стані. Вони ж запобігають запорам.

Ще один корисний вид хліба — житній. Його виготовляють з житнього борошна, яке багате на клітковину та інші важливі для нашого організму речовини. Якщо з'їсти бутерброд з житнього хліба, ви довше залишатиметесь ситими. Його можна їсти за схуднення, адже він має невисоку калорійність (одна скибка 65 ккал), а ще в ньому містяться тіамін, селен, калій, марганець.

Але найкращим продуктом для схуднення, на думку дієтологині, є хліб на заквасці. Як правило, закваска ферментується природним шляхом на основі борошна та води. Під час цього процесу складні вуглеводи розщеплюються на простіші, а тому травлення уповільнюється, а глюкоза вивільняється в кров більш поступово.

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