Який кашель вказує на коронавірус і як його відрізнити від застуди: пояснення

Який кашель вказує на коронавірус і як його відрізнити від застуди: пояснення

Самостійно відрізнити коронавірус від застуди дуже складно, тому у разі появи будь-якого симптому варто зробити ПЛР-тест.

Хворі на COVID-19 часто страждають від "ковідного" кашлю, який дуже схожий на той, який буває у разі застуди. Утім, важливо розрізняти різновиди кашлю, щоб вчасно запобігти ускладненням.

Про це пише The Mirror.

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Коронавірус дуже схожий на застуду. А такі симптоми, як нежить, кашель і жар, можуть збити з пантелику хворих, адже визначити різницю буває складно. Отже, якщо ви страждаєте від застуди і турбуєтеся, що у вас може бути COVID-19, пропонуємо перелік особливостей кашлю у разі коронавірусу.

На "ковідний" кашель скаржиться щонайменше 68% інфікованих. Відповідно до спільного звіту ВООЗ і Китаю за лютий 2020 року, сухий кашель є другим за поширеністю симптомом коронавірусу.

Сухий кашель означає, що ви кашляєте без мокротиння, і у хворих на на коронавірус цей кашель часто дуже глибокий і "йде" з нижньої частини легень, на думку медичних експертів.

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Однак, сухий кашель не обов’язково означає, що у вас COVID-19, оскільки він також може бути викликаний алергією, впливом сухого повітря, курінням та іншими захворюваннями, такими як астма. Фахівці кажуть, що самостійно відрізнити недугу дуже складно, тому необхідно у разі появи будь-якого симптому зробити тест. Адже хвора людина може заражати інших, у яких перебіг недуги може бути важким, а інколи і фатальним.

Якщо у вас постійний кашель, жар або зміни нюху / смаку, найкраще зробити ПЛР-тест і залишатися вдома до повного зникнення симптомів, навіть якщо перші кілька тестів дали негативний результат.

Всім, хто страждає на респіраторні симптомами, також рекомендується звернутися за медичною допомогою, якщо їхнє здоров'я погіршується і з'являються такі симптоми, як задуха, посиніння губ, біль у грудях або кашель з кров'ю.

Якщо кілька тестів на коронавірус дали негативні результати, можна з упевненістю припустити, що ви страждаєте від простої застуди.

Найкращий спосіб одужати від будь-якої звичайної застуди, незалежно від того, наскільки вона важка, - це пити багато рідини, наприклад гарячу воду з медом і лимоном у разі ангіни та максимально відпочивати.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Як повідомлялося, лікарка розповіла, що навіть у молодому віці і за відсутності супутніх захворювань наслідки у разі зараження COVID-19 можуть бути фатальними. Наприклад, трапляються випадки рецидивуючого тромбозу судин. Пацієнтам у результаті доводилось ампутувати кінцівки. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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