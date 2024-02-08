Який напій омолоджує та робить шкіру щільною і зволоженою: ви будете здивовані

Вчені відкривають безліч способів як уповільнити процес старіння, в тому числі природними способами. Багато що залежить від повсякденних звичок, передусім выд того, що ми їмо. Продукти, які ми їмо впливають і на стан шкіри, уповільнюючи чи навпаки, прискорюючи ознаки старіння.

Як вважають фахівці, генетика відіграє меншу роль у старінні шкіри, ніж різноманітні фактори навколишнього середовища, як, наприклад, сонце та спосіб життя загалом.

Дерматологи наполегливо рекомендують захищати шкіру від сонця, це основна антивікова стратегія, якої потрібно дотримуватись з раннього віку. Крім цього потрібно дотримуватися корисного для шкіри раціону.

Який напій потрібно вживати для омолодження шкіри

Відомий американський лікар, автор багатьох книг Майкл Грегер на підставі проведених досліджень, стверджує, що вживання натурального какао-порошку покращує текстуру та еластичність шкіри.

За словами Грегера, якщо щодня пити напій із порошку какао, вже через 12 тижнів шкіра стане більш щільною та зволоженою. Ще через 3 місяці зменшаться зморшки та повернеться еластичність епідермісу.

Але, щоб отримати такий результат, потрібно споживати лише натуральне какао. Якщо какао оброблене, або з добавками, користь воно не принесе.

Також для збереження молодості Грегер порадив щодня їсти шпинат. За його словами, рослина сприяє збільшенню вироблення колагену, необхідного для оновлення клітин шкіри, волосся, нігтів та суглобів.

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