Який напій провокує біль у печінці: дослідники виявили гірший за алкоголь

Оскільки печінка фільтрує токсини, важливо підтримувати її здоров'я.

Часто, коли йдеться про ураження печінки, перший винний, що спадає на думку – алкоголь. Однак нове дослідження показало, що зовсім інша категорія напоїв шкодить печінці. На відміну від алкоголю, для цього типу напоїв немає жорстких вікових обмежень.

Тож, який напій руйнує вашу печінку?

Дослідники медицини та охорони здоров’я з Медичної школи Бостонського університету (за підтримки Гарвардської медичної школи) опублікували цікаву роботу у виданні Клінічна гастроентерологія та гепатологія.

Учасники експерименту повідомили про частоту, з якою вони вживають солодкі напої або газовані напої, і дослідники звірили ці самозвіти з частотою неалкогольної жирової хвороби печінки — «стану, при якому надлишок жиру накопичується у вашій печінці», до Національного інституту здоров’я (NIH). Клініка Майо припускає, що неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) вражає кожного четвертого американця.

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Неалкогольна жирова хвороба — це стеатоз печінки (виявлений під час візуалізаційного або гістологічного дослідження) без наявних причин вторинного стеатозу, таких як зловживання алкоголем, тривале вживання стеатогенних лікарських засобів, або вроджених моногенних захворювань.

NIH стверджує, що неалкогольна жирова хвороба печінки не може призвести до серйозних ускладнень для здоров’я, але може викликати збільшення печінки і, отже, біль.

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Вплив солодких напоїв на печінку

Згідно з дослідженням серця, безалкогольної жировоїу хвороби печінки можна уникнути, виключивши солодкі напої. Це тому, що любителі солодких напоїв (які повідомили, що вживали їх від одного разу на день до одного разу на тиждень) мали в два з половиною рази більший ризик безалкогольного жирового захворювання печінки, порівняно з тими, хто не вживає солодкі напої.

Дослідники повідомляють, що у «випадкових» споживачів солодких напоїв (тобто від одного разу на місяць до рідше одного разу на тиждень) спостерігалося «більш несприятливе збільшення жиру в печінці порівняно з тими, хто не вживав».

Тож, якщо ви полюбляєте газовану солодку водичку, не дивуйтеся, що у вас час від часу болить печінка.

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