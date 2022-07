Який популярний фрукт найефективніше знижує кров'яний тиск

Високий кров'яний тиск може спричинити інші проблеми зі здоров'ям. Який фрукт, на думку дієтологів, найкорисніший при проблемах з тиском читайте в матеріалі ТСН.ua

Як повідомляє видання Eat this, not that і посиланням на експертів, фруктом, що сприяє зниженню тиску є банан.

Банан корисний для кров'яного тиску через такі причини.

По-перше, банан багатий на такий мікроелемент як калій. Нормальний рівень калію чудово впливає на здоров’я серця та артеріальний тиск. Норма калію допомагає знизити ризик інсультів і серцевих захворювань.У невеликому банані міститься близько 422 міліграмів калію, а це приблизно 9% від рекомендованої норми споживання, - зазначають експерти.

По-друге, банани допомагають підтримувати правильний об'єм крові та рідини, а значить, нормальний артеріальний тиск. Ці жовті фрукти чудово підходять для балансування рідини та електролітів у вашому тілі. Банани містять майже 10% добової потреби в калії та магнії, які є важливими мінералами, що утворюють електроліти. Споживання достатньої кількості електролітів впливає на правильний об'єм води та енергії. Калій має чудову властивість - він знижує вплив натрію, з яким саме пов'язують підвищення тиску. Занадто мало калію та занадто багато натрію може підвищити артеріальний тиск.

Ну, а головний плюс бананів - їхня розповсюдженість та дешевизна. «Це робить їх доступними для широкого кола людей для зниження артеріального тиску». Крім того, є багато рецептів, щоб насолодитися цим фруктом.

