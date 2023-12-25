Категорія
Корисні статті
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Який продукт потрібно щоденно споживати, щоб дожити до 101 років: секретом поділилася довгожителька

Дата публікації
Перегляди
448
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Який продукт потрібно щоденно споживати, щоб дожити до 101 років: секретом поділилася довгожителька

Фото Pexels

Секрети довгого життя

Гледіс Морріс, або Флорі, як люблять називати її друзі,  відсвяткувала свій 101-й день народження. 

Змолоду вона була дуже привабливою і навіть обиралася королевою краси на місцевих конкурсах.

Народилася Флорі в Аксбріджі в листопаді 1922 року, виросла на фермі. Під час Другої світової війни працювала в установі атомної зброї, де і зустріла свого майбутнього чоловіка Абеля. Вони познайомилися на побаченні наосліп, яке влаштував її дядько, і одружилися незадовго до початку війни.

Подружжя мандрували світом, побували в багатьох країнах.

Секрети довголіття від Гледіс Морріс / ©
Секрети довголіття від Гледіс Морріс

Гледіс Морріс завжди вела активний спосіб життя, змінила декілька професій — займалася виданням книжок, керувала пабом.

Звичайно, її часто запитують про секрети довголіття. Флорі пояснює своє тривале життя регулярними фізичними вправами, щоденним  садівництвом та їздою на велосипеді. І ще одним продуктом, який вона постійно вживає.

Для довгого, здорового життя потрібно щодня вживати чорнослив, вважає довгожителька. І не даремно. Розповідаємо, чим корисний чорнослив.

Користь чорносливу

Відомо, що у чорносливі міститься багато кверцетину,  вітаміну К1, В6 та бору.

  • Кверцетин має антиканцерогенну, протизапальну та противірусну дію. Знижує тиск та покращує пам'ять.
  • Серед фруктів чорнослив - одне з найкращих джерел вітаміну К1, який забезпечує нормальне згортання крові, бере участь в утворенні кісткової тканини.
  • Через те, що він багатий на вітамін В6, чорнослив полегшує симптоми ПМС.
  • Бор відіграє ключову роль у підтримці балансу кальцію та магнію.
  • Також чорнослив знижує «менш хороший» естроген, пов'язаний із раком грудей та ендометрію.
  • Чорнослив - багатюще джерело клітковини, яка сприяє роботі кишківника, викликає почуття ситості, як наслідок - допомагає у підтримці здорової ваги.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
448
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація