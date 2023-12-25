Який продукт потрібно щоденно споживати, щоб дожити до 101 років: секретом поділилася довгожителька

Гледіс Морріс, або Флорі, як люблять називати її друзі, відсвяткувала свій 101-й день народження.

Змолоду вона була дуже привабливою і навіть обиралася королевою краси на місцевих конкурсах.

Народилася Флорі в Аксбріджі в листопаді 1922 року, виросла на фермі. Під час Другої світової війни працювала в установі атомної зброї, де і зустріла свого майбутнього чоловіка Абеля. Вони познайомилися на побаченні наосліп, яке влаштував її дядько, і одружилися незадовго до початку війни.

Подружжя мандрували світом, побували в багатьох країнах.

Секрети довголіття від Гледіс Морріс

Гледіс Морріс завжди вела активний спосіб життя, змінила декілька професій — займалася виданням книжок, керувала пабом.

Звичайно, її часто запитують про секрети довголіття. Флорі пояснює своє тривале життя регулярними фізичними вправами, щоденним садівництвом та їздою на велосипеді. І ще одним продуктом, який вона постійно вживає.

Для довгого, здорового життя потрібно щодня вживати чорнослив, вважає довгожителька. І не даремно. Розповідаємо, чим корисний чорнослив.

Користь чорносливу

Відомо, що у чорносливі міститься багато кверцетину, вітаміну К1, В6 та бору.

Кверцетин має антиканцерогенну, протизапальну та противірусну дію. Знижує тиск та покращує пам'ять.

Серед фруктів чорнослив - одне з найкращих джерел вітаміну К1, який забезпечує нормальне згортання крові, бере участь в утворенні кісткової тканини.

Через те, що він багатий на вітамін В6, чорнослив полегшує симптоми ПМС.

Бор відіграє ключову роль у підтримці балансу кальцію та магнію.

Також чорнослив знижує «менш хороший» естроген, пов'язаний із раком грудей та ендометрію.

Чорнослив - багатюще джерело клітковини, яка сприяє роботі кишківника, викликає почуття ситості, як наслідок - допомагає у підтримці здорової ваги.

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