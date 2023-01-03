Який продукт потрібно їсти кожного дня, щоб знизити холестерин: ви будете здивовані

Який продукт рекомендує лікар споживати щодня, щоб знизити холестерин, читайте в матеріалі ТСН.ua

Відомо, що харчування відіграє велику роль у регулюванні рівня холестерину — одні продукти знижують показники холестерину, інші — навпаки, підвищують.

Результати чисельних досліджень показують, що людей, які регулярно їдять темний шоколад, показники загального холестерину та «поганого» холестерину нижче, ніж в інших, які його регулярно не споживають. Наприклад, в статті Європейського журналу клінічного харчування, приводяться дані зниження холестерину в результаті вживання темного шоколаду.

Для зниження рівня холестерину в крові доктор Дебора Лі з Dr Fox Online Pharmacy порадила регулярно їсти темний шоколад. Річ у тому, що в такому шоколаді багато сухих речовин какао, які мають значні антиоксидантні властивості. Крім того, какао містить велику кількість корисних для організму флавоноїдів.

Ще темний шоколад позитивно впливає на артеріальний тиск і функції ендотелію (клітинної стінки). Внаслідок цього темний шоколад зменшує ризик розвитку хвороб серця.

Але оптимальна кількість темного шоколаду на день, яку рекомендує лікар — це всього лише 1-2 квадратики шоколаду.

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