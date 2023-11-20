Який секрет японського довголіття: суперпродукт, що дарує довге життя

Кожному відомо, що японці славляться своїм довголіттям. Науковці вирахували, що середня тривалість життя японців становить 85 років. Вчені упродовж кількох десятиліть вивчали це диво і дійшли висновку, що цьому сприяють харчові звички. Розповідаємо, який продукт потрібно їсти, щоб довго жити, з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що їдять японці, щоб довго жити

«Японія – це країна-лідер за тривалістю життя населення. Прогнозовано, що японці, які народилися 2023 року, житимуть у середньому 85 років. Цей результат є третім у світі», – каже дієтолог.

Лікар переконує, що завдяки традиційній місцевій кухні та способу життя японці живуть довго, зберігаючи чудовий стан свого здоров’я до глибокої старості. Це пов’язано з тим, що японські харчі містять низку унікальних речовин, серед них і наттокіназа. Це природний фермент натто – японського блюда на основі соєвих. Цей фермент виробляється внаслідок бродіння натто під впливом пробіотичної бактерії Bacillus subtilis.

Користь натто проявляється у тому, що японці майже не мають хронічних захворювань, через що збільшується тривалість життя. Дослідження показали, що у тих, хто вживає соєві боби натто, менший ризик захворювань серця.

Лікар зазначає, що цей продукт багатий на білок, вітаміни й мінерали, але значно потужнішим є його фермент – наттокіназа.

«У Східній Азії ці боби, що мають виразний смак та аромат, їли протягом тисячоліть. Вони є єдиним джерелом наттокінази. Також цей фермент можна придбати в аптеці у вигляді дієтичної добавки, вона буде так само ефективна», – зазначає лікар.

Чим корисний фермент наттокіназа із соєвих бобів

Знижує ризик хвороб серцево-судинної системи. Фермент наттокіназа має здатність розчиняти тромби і підтримує здоров’я кровоносних судин, таким чином покращуючи кровотік і знижуючи ризик серцевих захворювань. Наттокіназа регулює артеріальний тиск і зменшує навантаження на серце.

Фермент наттокіназа має здатність розчиняти тромби і підтримує здоров’я кровоносних судин, таким чином покращуючи кровотік і знижуючи ризик серцевих захворювань. Наттокіназа регулює артеріальний тиск і зменшує навантаження на серце. Покращує здоров’я носових пазух. Фермент здатен запобігти захворюванню на синусит. Це запалення пазух носа, що спричинене алергією, бактеріями, грибками чи астмою. Іноді ця хвороба потребує хірургічного втручання, аби очистити носові проходи. А наттокіназа розріджує слиз, не дає утворюватися поліпам, що спричиняють непрохідність повітря. Також фермент здатен допомагати під час лікування респіраторних захворювань, бронхіту і захворювання легень.

Фермент здатен запобігти захворюванню на синусит. Це запалення пазух носа, що спричинене алергією, бактеріями, грибками чи астмою. Іноді ця хвороба потребує хірургічного втручання, аби очистити носові проходи. А наттокіназа розріджує слиз, не дає утворюватися поліпам, що спричиняють непрохідність повітря. Також фермент здатен допомагати під час лікування респіраторних захворювань, бронхіту і захворювання легень. Позитивно впливає на роботу травної системи. Наттокіназа збалансовує мікрофлору кишківника та посилює імунітет організму. Зменшує ризики захворювання на діабет, рак, ожиріння і хвороб серцево-судинної системи. Фермент розганяє метаболізм, зменшує жирові відкладення, тим самим нівелюючи ризик ожиріння.

Кому не можна вживати наттокіназу

Цей фермент доволі безпечний, але його потужний ефект може спричинити небажані наслідки в організмі людей із деякими захворюваннями.

Несумісність із ліками. Приймання наттокінази і ліків може спричинити кровотечу, бо фермент розчиняє тромби. Тому його не можна вживати людям, які приймають ліки для розрідження крові. Наттокіназа також знижує тиск, тому хворим на гіпотонію перед її вживанням варто проконсультуватися зі своїм лікарем.

Приймання наттокінази і ліків може спричинити кровотечу, бо фермент розчиняє тромби. Тому його не можна вживати людям, які приймають ліки для розрідження крові. Наттокіназа також знижує тиск, тому хворим на гіпотонію перед її вживанням варто проконсультуватися зі своїм лікарем. Тромбоз глибоких вен. Наттокіназу не варто використовувати для лікування без попередніх рекомендацій лікаря, оскільки фермент може спричинити тромбоз глибоких вен, бо має здатність занадто швидко «звільняти» тромби, що призведе до ускладнень.

Наттокіназу не варто використовувати для лікування без попередніх рекомендацій лікаря, оскільки фермент може спричинити тромбоз глибоких вен, бо має здатність занадто швидко «звільняти» тромби, що призведе до ускладнень. Вагітність. На сьогодні немає достатньо доказів для того, щоб вважати наттокіназу повністю безпечною для жінок, які мають вагітність чи годують грудьми.

На сьогодні немає достатньо доказів для того, щоб вважати наттокіназу повністю безпечною для жінок, які мають вагітність чи годують грудьми. Дозування. Медики не дають чітких рекомендацій щодо вживання наттокінази. Але дослідження показують, що для її корисного впливу на організм достатньо 100-200 мг на день.

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