Який симптом, що посилюється ввечері, свідчить про ожиріння печінки

Основними симптомами неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) є дискомфорт, болючість у животі та почуття розпирання у правому верхньому кутку живота. Але крім них ще один неочевидний симптом.

Фахівцями було названо ознаку ожиріння печінки — це свербіж на руках і ногах, що погіршується ввечері. Свербіж, пов'язаний із НАЖХП, зазвичай посилюється пізно ввечері та вночі. Деякі люди чешуться в одній зоні тіла, наприклад, на кінцівках або підошвах ніг і долонях, — зазначають медики видання Express.

Причиною свербежу, пов'язаного із захворюванням печінки, зазвичай не є якісь висипи або ураження шкіри, а скоріш за все відчуття, яке може бути постійним. Через надмірне розчісування у людини може з'явитися подразнення, почервоніння та інфекція.

Свербіж у разі захворювань печінки часто може бути виснажливим симптомом, що викликає значне погіршення якості життя. Не у всіх пацієнтів із захворюваннями печінки виникає свербіж, і його поширеність залежить від основної причини захворювання печінки.

Вченим ще належить визначити причину сверблячки при даному типі ожиріння, але деякі механізми можуть пояснити цей зв'язок. Однією з можливих причин є накопичення солей жовчних кислот.

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