Який спосіб приготування кави найбільш шкідливий: він дуже швидко "садить" серце

Кава — це вже не просто напій, а щоранковий ритуал багатьох українців. Вона заряджає енергією та, водночас, розслаблює. Однак, є один спосіб приготування, на думку вчених, який робить каву надзвичайно шкідливою для організму.

Як показали наукові спостереження, найкориснішим напоєм є фільтр-кава. Він готується методом одноразового проходження води через фільтр з меленою кавою всередині. Рідина просочується через порошок, вимиваючи при цьому всі шкідливі речовини. Кавову гущу після приготування викидають. В більшості кав'ярень подають саме фільтр-каву.

Чому такий напій корисний для нашого організму? На думку вчених, в фільтр-каві зберігається максимальна користь кавових зерен, а ось шкідливий осад залишається на мінімальному рівні.

Також у фільтрованій каві міститься велика кількість антиоксидантів, які в свою чергу знижують ризик розвитку серцевих захворювань.

А ось найшкідливішим способом приготування кави є нефільтрований напій. Йдеться про ту каву, яку п'ють разом з гущею. Тобто такий напій заварюють прямо в кружці, турці чи за допомогою французького преса.

Головна небезпека нефільтрованої кави в тому, що в ній міститься в 30 разів більше холестерину, ніж у фільтрованій. А це створює сильне навантаження на ваше серце. Якщо пити нефільтровану каву постійно, то напій буде "садити" один з найголовніших органів в вашому організмі, призводячи до невідворотних проблем.

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