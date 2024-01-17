Який тип продуктів не споживають довгожителі: дієтологи рекомендували припинити їх їсти

Що не їдять довгожителі: дієтологи назвали, який тип продуктів потрібно виключити з раціону

Наукові дослідження свідчать, що це абсолютно найгірша їжа для вашого здоров’я.

Ті, хто цікавляться довголіттям, напевно, знають, регулярне вживання певної корисної їжі збільшує тривалість життя. Так середземноморську дієту, як найкориснішу для здоров'я та довголіття схвалили лікарі та дієтологи.

Але справедливо й зворотне: - науково доведено, що деякі харчові продукти скорочують тривалість життя, буквально забирають роки.



Є певний тип їжі, як вважають сертифіковані дієтологи, яку ті, хто хоче жити довгим здоровим життям, повинен звести до мінімуму, якщо не повністю відмовитися від неї.

Яких продуктів слід уникати, якщо ви хочете дожити до 100 років

Якщо ви хочете прожити довге здорове життя слід зменшити споживання ультраоброблених продуктів, наголошує зареєстрований дієтолог і експерт з довголіття Дженніфер Шайнман,

Необхідно обмежити споживання будь-яких продуктів, які пройшли ультраобробку, особливо продуктів з високоочищених зерен і з додаванням підсолоджувачів. "Ці продукти мають дуже низьку поживну цінність і надзвичайно смачні, тому їх важко їсти в помірних кількостях".

Експертка каже, йдеться, насамперед про такі продукти, як солодощі та цукерки, чипси, а також підсолоджені цукром напої, такі як газована вода. «Це не означає, що ви ніколи не можете їсти ці продукти, але вони дійсно не можуть бути основою того, що ви їсте, якщо хочете жити довгим здоровим життям», — пояснює вона.

Інша експертка, дієтолог Керрі Хокінс зазначає, що «ультраоброблені продукти часто містять довгі списки добавок. , штучні ароматизатори, барвники, підсолоджувачі та консерванти". Дані досліджень свідчать про те, що споживання чотирьох порцій ультраоброблених продуктів на день пов'язане з підвищенням ризику смертності від усіх причин на 62% порівняно з меншим споживанням ніж дві порції на день.

На думку дієтолога Елла Давар ультраперероблені продукти сприяють запаленню, підвищенню рівня цукру в крові та можуть призвести до збільшення ваги», до таких проблем зі здоров’ям, як серцево-судинні проблеми та підвищений окислювальний стрес, які перешкоджають здатності організму старіти здоровим чином.

Як зменшення шкідливої ​​їжі може вплинути на здоров’я та самопочуття

Зведення до мінімуму споживання ультраоброблених продуктів пов’язане з подовженням життя, але зміни від дієти починаються ще до старості.

В короткостроковій перспективі виключення з раціону продуктів, які пройшли ультраобробку, може призвести до підвищення рівня енергії, покращення травлення, наприклад, зменшення здуття живота та схуднення. У довгостроковій перспективі зведення до мінімуму ультраоброблених продуктів може зменшити запалення та знизити ризик хронічних захворювань, що вплине і на тривалість життя.

Як обмежити споживання шкідливих продуктів

Не потрібно концентруватися лише на обмеженні шкідливої їжі, зазначає дієтологиня Хокінс, потрібно витіснити її смачними, поживними та корисними продуктами — фруктами, овочами, горіхами, цільними зернами, рибою, нежирним м’ясом та птицею «Коли ви робите це, ви наповнюєте тарілку поживними речовинами, які є приємними та корисними для здоров’я, і залишається менше місця для ультраоброблених продуктів», – каже вона.

Ключовим моментом є створення розпорядку, який допоможе дотримуватися здорового харчування — наприклад, наповніть свою кухню здоровими закусками, які не потребують жодного приготування, щоб їх було легко взяти, як пакетик чипсів. Це може бути хумус та овочі, мигдальне масло та фрукти, горіхи – будь-які здорові закуски, які не потребують приготування.

Виберіть та навчіться готувати декілька страв, які є здоровими, смак яких вам подобається і які можна приготувати дуже швидко. Таким чином, у вас не виникне спокуси вживати ультраоброблені продукти, наприклад, перед телевізором, або коли ви дуже зайняті, — радить дієтологиня.

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