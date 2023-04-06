Який зв’язок між проблемами зі сном та ризиком інсульту: відповідь вчених

Дослідження показало, що люди, у яких є проблеми зі сном, можуть мати більший ризик інсульту. Проблеми включають недосипання або пересип, довге денне дрімання, погану якість сну, хропіння, сопіння та апное сну, коли порушується дихання.

Результати дослідження опубліковані в журналі "Неврологія".

Експерти кажуть, що люди, які спали більше дев'яти годин або менше п'яти годин, мали більший ризик інсульту, ніж люди, які спали в середньому сім годин.

Вчені зазначили, що їхні результати не вказують на те, що проблеми зі сном спричиняють інсульт, але вони показують зв’язок між ними. Також вони додають, що ці результати можуть стати приводом для лікарів раніше обговорювати ризики з людьми, у яких є проблеми зі сном.

Автор дослідження Крістін Маккарті з Університету Голвея в Ірландії сказала: "Наші результати не тільки свідчать про те, що окремі проблеми зі сном можуть збільшувати ризик інсульту, але більше п'яти з цих симптомів можуть призвести до п'ятикратного ризику інсульту порівняно з тими, у кого немає жодних проблем зі сном. Наші результати свідчать про те, що проблеми зі сном повинні стати областю фокусу для профілактики інсульту."

У дослідженні брали участь 4 496 людей: 2 238, у яких був інсульт, та 2 258, у яких його не було.

Досліджуваних запитували про звички щодо сну, зокрема кількість годин сну, якість сну, денний сон, хропіння, сопіння та проблеми з диханням під час сну.

Під час дослідження було встановлено, що проблеми з диханням під час сну, зокрема хропіння, сопіння та апное сну, значно пов'язані з інсультом.

Після врахування інших факторів, які збільшують ризик інсульту, таких як куріння, фізична активність, депресія та споживання алкоголю, результати залишилися схожими.

Вчені також досліджували вплив денного сну на ризик інсульту.

Вони встановили, що люди, які дрімали вдень довше, понад годину, мали на 88% більше ризику інсульту, ніж ті, хто цього не робив.

Інші висновки свідчили про те, що люди, які хропіли, мали на 91% більше ризику інсульту, ніж ті, хто цього не робив, а люди, які сопіли, були майже у три рази більшій небезпеці.

Люди з апное сну мали майже у три рази більше ризику отримати інсульт, ніж ті, у кого апное не було.

Раніше вчені зі США спробували з'ясувати, як правильно спати, щоб бути здоровими.

Як подолати безсоння і чим небезпечний хронічний недосип –лікар-терапевт Мар'яна Селюк

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