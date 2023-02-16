Якщо хочете схуднути, яке м'ясо потрібно їсти

Щоб схуднути люди, зазвичай, вдаються до різноманітних дієт. Ніхто, напевно, не буде заперечувати, що для схуднення дуже важливо правильно харчуватися. Експерти радять їсти білкову їжу, саме білок рятує від постійного відчуття голоду.

Чому потрібний білок

На думку фітнес-тренер та нутриціолога Віктора Мандзяка для схуднення потрібно їсти м’ясо. Тому що в ньому багато потрібного білка. Білок є єдиним з калорійних продуктів, кількість якого для схуднення рекомендовано збільшити, тому що:

Білок ситний.

На засвоєння білка витрачається до 30% калорій, які в ньому містяться.

Білок захищає мускули, адже організм на дієті "кидає голодні погляди в їхній бік"

Звичайно м’ясо не є єдиним джерелом білка, але для постачання білка цей продукт хороший — у 100 грамів мускульної системи тварини міститься близько 20 грамів високоякісного білка. Звісно, що у м'ясі є не лише високоякісний білок, але і такий небажаний інгредієнт, такі як жир.

М'ясо та жир в ньому

Жир найкалорійніша частина м'яса. Якщо один грам білка згораючи дає 4 ккал, так само як і один грам вуглеводів, то грам жиру — аж цілих 9 ккал.

Звичайно, в м‘язах тварини є і жир, і вуглеводи Але вміст цих складових може сильно коливатися залежно від різноманітних обставин. При забої тварин глікоген перетворюється в лактат, тож можна вважати, що в м‘ясі вуглеводів практично нема.

А з жиром все цікавіше…Якщо худобина мало рухалась протягом свого життя, жир накопичується не тільки в м‘язових клітинах. Між м‘язовими пучками розростається справжнісінька жирова тканина з адипоцитами, фібробластами і всякими макрофагами, це те, що ми називаємо мармуровим м'ясом. Смачно… і калорійно.

Кількість жиру в м‘ясі залежить від виду істоти, від частини туші звідки воно було вирізано, від того, чи літала ця істота, від того, чи це м'ясо жарили, чи перед тим обмащували в муку, яйце інше.

Отже, їмо м'ясо задля білка, але слідкуємо за вміст жиру.

Яке м'ясо найжирніше

Жирність м'яса:

куряче філе, філе індика, телятина - 2%,

яловича вирізка - 3%,

перепілка без шкіри - 4,5%,

свиняча вирізка - 7%,

куряче стегно без шкіри, куряча гомілка без шкіри - 10%,

кролятина - 11%,

баранина - 16%,

язик свинячий - 16%,

курячі крила зі шкірою - 16%,

перепілка зі шкірою - 17%,

куряче стегно зі шкірою - 17%.

Тобто, якщо хочеш схуднути потрібно їсти м'ясо, яке містить до 5% жиру, а м'ясо з відсотком понад 5%.. іноді, на великі свята.

Чим більше в м'ясі калорій, ти важчу ним наїстися, а бути ситим під час схуднення дуже важливо.

Крім того, потрібно не забувати, що в м‘ясі в основному насичений жир, який негативно впливає на здоров'я серця та судин.

Ну і якщо весь жир потрапляє лише через м'ясо, то не залишиться місця для риби чи, наприклад, авокадо, у яких також є жир.

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