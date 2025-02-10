Якщо не спиться: дієтологи назвали найкращі продукти для перекушування ввечері, щоб сон був міцним

Останнє дослідження виявило, що споживання сиру може бути пов’язане зі зниженим ризиком апное уві сні — розладу, при якому людина тимчасово перестає дихати або дихає поверхнево під час сну. Вчені припускають, що певні компоненти сиру можуть впливати на рівень сечовини та тестостерону, які відіграють роль у розвитку цього стану.

Попри це, експерти застерігають від надмірних очікувань. Дієтологиня Енджел Планеллс наголошує, що сам по собі сир не є ліками від порушень сну, і його вживання не гарантує покращення стану. Директор Інституту сну Томас Майкл Кілкенні додає, що дослідження лише вказує на певні біохімічні зв’язки, а не доводить, що сир безпосередньо знижує ризик апное уві сні.

Якщо ви прагнете покращити якість сну, варто звернути увагу й на інші продукти. Наприклад, тепле молоко з медом має заспокійливий ефект і сприяє засинанню, що було підтверджено дослідженням серед пацієнтів із серцевими захворюваннями 2018 року. Також 2014 року вчені встановили, що фізична активність і молочні продукти допомагають заснути літнім людям.

Молочні продукти містять триптофан — амінокислоту, яка сприяє виробленню мелатоніну та серотоніну, необхідних для здорового сну. Окрім молока та сиру, багатими на триптофан є шпинат, мигдаль, банани та темний шоколад. Інші корисні продукти — жирна риба, цільнозернові крупи, солодка картопля та кіноа, адже вони містять магній, який допомагає розслабити нервову систему.

Водночас не всі види сиру однаково впливають на організм. Наприклад, витримані сири, такі як дор блю та брі, містять тирамін — сполуку, що стимулює мозкову активність, що може ускладнювати засинання. Тож, хоча сир може бути частиною здорового раціону, він не є універсальним рішенням для покращення сну.

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