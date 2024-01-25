Якщо починаєте все забувати, вам потрібно їсти ці продукти

Якщо ви почали помічати, що почали багато забувати чи не можете згадати елементарних речей, це сигнал мозку, що про нього потрібно потурбуватися. Його потрібно не лише тренувати за допомогою вправ для пам'яті, а й споживати продукти, які його підтримують.

Експерти стверджують, що вживання певних продуктів може впливати на здоров'я мозку та зменшує ризик ранньої появи деменції

Хоча вчені досі достеменно не знають, що викликає хворобу Альцгеймера, різновид деменції, але є дослідження, які стверджують, що збільшення споживання продуктів з високим вмістом флавоноїдів знижує ймовірність розвитку деменції.

«Дві основні групи факторів, що сприяють розвитку хвороби Альцгеймера, — це зниження енергетики — кровообіг, насичення киснем, функція мітохондрій і кетони — і посилене запалення, спричинене різними патогенами, токсинами та метаболічними захворюваннями... Дієта та чинники навколишнього середовища впливають як на енергетику, так і на запалення за допомогою багатьох механізмів, і тому відіграють ключову роль як у хворобі Альцгеймера, так і в лікуванні зниження когнітивних функцій», - пояснює доктор Дейл Бредесен , дослідник нейробіології та експерт із нейродегенеративних захворювань.

Тож які продукти найкорисніші для здоров’я мозку?

Продукти для покращення пам'яті та здоровя мозку

Хоча один із цих продуктів повинен бути у щоденному раціонові, а то і декілька.

Авокадо. В авокадо містяться корисні мононенасичені жири, які допомагають зменшити судинні захворювання та забезпечують мозок енергією. Броколі. Цей хрестоцвітий овоч містить такі сполуки, як сульфорафан, що знижує запалення та покращує здоров’я мозку». Дослідження показує, що сульфорафан є важливим антиоксидантом і має протизапальні властивості, який демонструє потенціал захисту нервової системи та зменшення тягаря поширених захворювань на організм. Чорниця містить флавоноїди, які є нейропротекторними та які підвищують нейропластичність і церебральний кровотік. Результати досліджень показали, що люди похилого віку, які споживали дику чорницю, мали більшу швидкість обробки інформації, що свідчить про те, що чорниця може уповільнити когнітивне зниження. Жовток яєць містить холін. Холін є важливою поживною речовиною, необхідною для виробництва ацетилхоліну. А ацетилхолін — це своєю чергою, нейромедіатор, який дуже важливий для парасимпатичної нервової системи та пам'яті. Холін міститься в різних продуктах, але найбільша концентрація в яєчних жовтках. За словами експертів при хворобі Альцгеймера нейротрансмісія ацетилхоліну, що має вирішальне значення для нормального пізнання, помітно знижується. Жирна риба. Лосось, сардини та скумбрія є прикладами жирної риби, яка містить омега-3 жирні кислоти. «Ці незамінні жири мають вирішальне значення для підтримки здоров’я мозку, їх пов’язують із покращенням пам’яті, регуляцією настрою та зниженням ризику зниження когнітивних функцій», Листова зелень. Овочі, такі як шпинат і капуста, наповнені вітамінами, мінералами та антиоксидантами, вони сприяють здоровій роботі мозку, зменшуючи запалення та покращуючи когнітивні функції». Магній є важливим мінералом у листовій зелені допомагає розслабити тіло, знижуючи кров’яний тиск і наслідки стресу. Тунець є нежирною рибою, яка містить амінокислоту тирозин, важливий компонент для виробництва нейромедіаторів у мозку. «Тирозин використовується для виробництва дофаміну та норадреналіну, двох основних нейромедіаторів у мозку». Тунець також містить високі концентрації креатину, а креатин полегшує надходження води в клітини мозку та м’язів, щоб запобігти їх зневодненню. Куркума, ​​яка містить куркумін, чудова тим, що має протизапальну дію, має кілька механізмів для підтримки здоров’я мозку. Дослідження, свідчать, що куркумін має антимікробну та нейропротекторну дію при різноманітних нейродегенеративних захворюваннях, включаючи хворобу Альцгеймера. Імбир є потужним протизапальним засобом, який покращує когнітивні функції. Вважається, що його антиоксидантний ефект також захищає нейрони від окислювального стресу, який лежить в основі нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона та Альцгеймера. Відомо, що гінкго білоба покращує пам’ять і когнітивні функції. «Вважається, що він покращує приплив крові до мозку та захищає клітини мозку від окисного пошкодження». Ферментовані продукти, такі як кефір, чайний гриб, квашена капуста, йогурт також можуть бути корисними для мозку. « Дослідження встановили, що мозок і кишківник взаємодіють через нервову систему, а також через імунну систему». Тому покращення середовища кишківника за допомогою пробіотиків і пребіотиків може зіграти певну роль у покращенні функціонування мозку.

Читайте також: