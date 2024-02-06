Якщо погано спите: фахівець порадив використовувати щоранку простий метод 15х15х15 — що це

Взимку багато людей відзначають, що їхній сон став гіршим. Безсоння негативно впливає на здоров'я. За словами фахівця, все, що потрібно робити, це змінити свої ранкові звички.

Якщо поганий сон вночі та регулярне прокидання до світанку стають нормою, потрібно терміново вживати заходів. Експерт назвав три основні звички, які варто обов'язково застосовувати вранці.

Існує дуже багато причин поганого сну. Серед них найпоширенішими є стрес, нестача вітамінів в організмі та синє світло (від екранів комп'ютерів, телефонів, планшетів тощо).

Більшість людей для вирішення цієї проблеми радше купують трав'яні чаї чи приймають ліки для покращення сну. Але це дає лише короткочасний ефект. В результаті їхній біологічний годинник збивається, а самопочуття погіршується. Щоб позбавитися проблем зі сну, варто спробувати інші методи.

Наприклад, зверніть увагу, що на нестачу сну взимку впливає дефіцит вітаміну D, який ми отримуємо з сонячним промінням. Сезонні афективні розлади (САР) дуже поширені в холодну пору року, коли мало денного світла, що виливається у погіршення сну.

Що таке метод 15х15х15

Що таке метод 15х15х15? / Фото: Unsplash

Експерт називає ключем до успіху і якісного сну в програмуванні власного циркадного ритму. Саме ранок, як це не дивно, впливає на наше вечірнє засинання. Тому варто ввести 15-хвилинний ритуал, який потрібно проводити відразу після прокидання. Вже зовсім скоро, каже психолог і фахівець зі сну Майкл Брюс, ви помітите результати. Він назвав це "метод 15х15х15".

Передусім, відразу після пробудження, протягом 15 хвилин потрібно зробити глибокі вдихи. Вони швидко приведуть вас до тями і наситити сонний організм киснем. Це діє краще за каву.

Потім потрібно випити 15 унцій (450 мл) води. Адже після сну наш організм зневоднений, а тому звичайна кава буде стимулювати вас краще за будь-який кофеїн.

Завершальний крок — побути 15 хвилин на сонці, тобто відкрити штори, стати біля вікна чи вийти на невелику прогулянку. Так організм отримає порцію вітаміну D, що згодом покращить засинання і зробить сон міцним.

Коли ж сонце не поспішає виглядати з-за хмар, лікар радить отримувати вітамін D з продуктів чи у синтетичному вигляді. Так, наприклад, вживання грибів, риби, деяких вітамінізованих соків та яєчних жовтків, допоможе позбутися дефіциту.

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