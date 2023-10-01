Якщо потрібно швидко схуднути: французька дієта, мінус 5 кг за тиждень, меню

В чому суть французької дієти

Філософія цієї дієти побудована на принципі - важливо не лише кількість їжі, а і її якість, їжа та її споживання повинні приносити задоволення. Саме споживання смачної їжі, яка приносить задоволення дозволяє тримати в формі француженок. Отримуючи задоволення від їжі, ви перестаєте перекушувати на ходу, не переїдаєте, швидше насичуєтесь, обмін речовин прискорюється.

Французи упевнені, що в їжі головне смак, на цьому принципі та базується увесь їх раціон. Вони воліють краще з'їсти шматочок якісного калорійного сиру, чим один гамбургер. Тому інгредієнти у французьких блюдах ретельно підібрані, різноманітні, завжди свіжі та корисні.

завжди свіжі та корисні. Як і в більшості дієтах, французька передбачає з меншення калорійності їжі -- значне скорочення та часткове виключення висококалорійних продуктів. Від багатьох інших дієт її відрізняє більш різноманітне меню.

-- значне скорочення та часткове виключення висококалорійних продуктів. Від багатьох інших дієт її відрізняє більш різноманітне меню. Режим дієти передбачає приймання їжі три рази на день, без перекушувань, це важливе правило. Вечеряти не пізніше шостої години вечора. Можна вибирати різні тривалості дієти - на 3 дні, 7 та на 14 — в залежності від бажаної кількості кілограмів. Ми пропонуємо меню на 7 днів та схуднення на 4 -5 кг за цей період.

передбачає приймання їжі три рази на день, без перекушувань, це важливе правило. Вечеряти не пізніше шостої години вечора. Можна вибирати різні тривалості дієти - на 3 дні, 7 та на 14 — в залежності від бажаної кількості кілограмів. Ми пропонуємо меню на 7 днів та схуднення на 4 -5 кг за цей період. Передбачається також зменшення фізичних навантажень під час дієти, тому що кількість калорій, які споживаються маленька. У випадку навантажень, організму буде важко.

під час дієти, тому що кількість калорій, які споживаються маленька. У випадку навантажень, організму буде важко. З огляду на велику кількість білка в раціоні дієта в першу чергу діє на жирові тканини, а не на м'язи.

дієта в першу чергу діє на жирові тканини, а не на м'язи. Основні дозволені продукти - риба, м'ясо, яйця, велика кількість свіжих фруктів і овочів, зелень та житній хліб, нежирний сир й знежирені кисломолочні продукти. Кожного дня можна випивати чашку натуральної чорної кави без молока. Їсти треба повільно, розмірено, отримуючи задоволення від кожного шматочка. Як і у всіх дієтах, заснованих на прийманні білків, потрібно багато пити. Адже всім відомо, що француженки завжди носять із собою пляшечку води.

риба, м'ясо, яйця, велика кількість свіжих фруктів і овочів, зелень та житній хліб, нежирний сир й знежирені кисломолочні продукти. Кожного дня можна випивати чашку натуральної чорної кави без молока. Їсти треба повільно, розмірено, отримуючи задоволення від кожного шматочка. Як і у всіх дієтах, заснованих на прийманні білків, потрібно багато пити. Адже всім відомо, що француженки завжди носять із собою пляшечку води. Добова норма споживання калорій повинна скласти не більше 1500 в день.

Приклад меню французької дієти на 7 днів

1-й день:

ранок - чашка чорної кави без цукру,

обід - салат з помідорів, двох варених яєць, листя салату, заправленого оливковою або соняшниковою олією,

вечеря - салат, приготований з відвареної нежирної яловичини та салату заправленого оливковою або соняшниковою олією.

2-й день:

ранок: - чашка ароматної кави без цукру і шматок чорного хліба,

обід - 1 шматок запеченої або відвареної яловичини,

вечеря - салат: з листя салату або іншої зелені та шматок вареної ковбаса.

3- й день:

сніданок - такий як другого дня (кава + чорний хліб).

обід - зажарена на олії середня морква, помідор, мандаринка,

вечеря - до салату з листя салату та вареної ковбаси додайте два варені яйця.

4-й день:

сніданок як на третій день,

обід - 1 свіжа морквина, відварене яйце та 100 грамів сиру,

вечеря - будь-які низькокалорійні фрукти та склянка нежирного кефіру.

5-й день:

вранці - потріть та терці середню свіжу моркву, і заправте соком половини лимона,

обід - відварите рибу та один помідор,

вечеря - шматок відвареної яловичини.

6-й день:

сніданок - тільки несолодка кава,

обід - відварена курка і листя салату,

на вечерю - шматок відвареної яловичини.

7-й день:

сніданок - чашка несолодкого зеленого чаю,

обід - шматок відвареної яловичини та апельсин,

на вечерю - варена ковбаса.

Не зважаючи на всі плюси цієї дієти вона не підходить тим людям, у яких діагностовано ожиріння як захворювання.

Не можна сідати на цю дієту у випадку захворювань шлунково-кишкового тракту, авітамінозу, не рекомендується у віці до 18 років, в період після операції, під час вагітності, лактації, якщо наявні захворювання, пов'язані з гормональним фоном.

В будь-якому випадку, якщо є будь-які хронічні захворювання, перед тим, як сідати на дієту, слід проконсультуватися з лікарем.

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