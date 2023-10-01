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Якщо потрібно швидко схуднути: французька дієта, мінус 5 кг за тиждень, меню

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Якщо потрібно швидко схуднути: французька дієта, мінус 5 кг за тиждень, меню

Французька дєіта

Як можна швидко схуднути за допомогою французької дієти

В чому суть французької дієти

Філософія цієї дієти побудована на принципі - важливо не лише кількість їжі, а і її якість, їжа та її споживання повинні приносити задоволення. Саме споживання смачної їжі, яка приносить задоволення дозволяє тримати в формі француженок. Отримуючи задоволення від їжі, ви перестаєте перекушувати на ходу, не переїдаєте, швидше насичуєтесь, обмін речовин прискорюється.

  • Французи упевнені, що в їжі головне смак, на цьому принципі та базується увесь їх раціон. Вони воліють краще з'їсти шматочок якісного калорійного сиру, чим один гамбургер. Тому інгредієнти у французьких блюдах ретельно підібрані, різноманітні, завжди свіжі та корисні.
  • Як  і в більшості дієтах, французька передбачає зменшення калорійності їжі -- значне скорочення та часткове виключення висококалорійних продуктів. Від багатьох інших дієт її відрізняє більш різноманітне меню. 
  • Режим дієти передбачає приймання їжі три рази на день, без перекушувань, це важливе правило. Вечеряти не пізніше  шостої години вечора. Можна вибирати різні тривалості дієти -  на 3 дні, 7 та на 14 — в залежності від бажаної кількості кілограмів. Ми пропонуємо меню на 7 днів та схуднення на 4 -5 кг за цей період.
  • Передбачається також зменшення фізичних навантажень під час дієти, тому що кількість калорій, які споживаються маленька. У випадку навантажень, організму буде важко.
  • З огляду на велику кількість білка в раціоні дієта в першу чергу діє на жирові тканини, а не на м'язи.
  • Основні дозволені продукти -  риба, м'ясо, яйця, велика кількість свіжих фруктів і овочів, зелень та житній хліб, нежирний сир й знежирені кисломолочні продукти. Кожного дня можна випивати чашку натуральної чорної кави без молока.  Їсти треба повільно, розмірено, отримуючи задоволення від кожного шматочка. Як і у всіх дієтах, заснованих на прийманні білків, потрібно багато пити. Адже всім відомо, що француженки завжди носять із собою пляшечку води.
  • Добова норма споживання калорій повинна скласти не більше 1500 в день.

Приклад меню французької дієти на 7 днів

1-й день:

  • ранок -  чашка чорної кави без цукру,
  • обід  - салат з помідорів, двох варених яєць, листя салату, заправленого оливковою або соняшниковою олією,
  • вечеря  - салат, приготований з відвареної нежирної яловичини та салату заправленого оливковою або соняшниковою олією.

2-й день:

  • ранок:  - чашка ароматної кави без цукру і шматок чорного хліба,
  • обід - 1 шматок  запеченої або відвареної яловичини,
  • вечеря - салат: з листя салату або іншої зелені та шматок вареної ковбаса.

3- й день:

  • сніданок  - такий як другого дня (кава + чорний хліб).
  • обід  - зажарена на олії середня морква, помідор, мандаринка, 
  • вечеря - до салату з листя салату та вареної ковбаси  додайте два варені яйця.

4-й день:

  • сніданок як на третій день,
  • обід - 1 свіжа морквина, відварене яйце та 100 грамів сиру,
  • вечеря  -  будь-які низькокалорійні фрукти та склянка нежирного кефіру.

5-й день:

  • вранці -  потріть та терці середню свіжу моркву, і заправте соком половини лимона,
  • обід - відварите рибу та один помідор,
  • вечеря - шматок  відвареної яловичини.

6-й день:

  • сніданок - тільки несолодка кава,
  • обід  - відварена курка  і листя салату,
  • на вечерю - шматок відвареної яловичини.

7-й день:

  • сніданок  - чашка несолодкого зеленого чаю, 
  • обід - шматок відвареної яловичини та апельсин,
  • на вечерю - варена ковбаса. 

Не зважаючи на всі плюси цієї дієти  вона не підходить тим людям, у яких діагностовано ожиріння як захворювання.

Не можна сідати на цю дієту у випадку  захворювань шлунково-кишкового тракту, авітамінозу, не рекомендується  у віці до 18 років, в період після операції,  під час вагітності, лактації, якщо наявні захворювання, пов'язані з гормональним фоном.

В будь-якому випадку, якщо  є будь-які хронічні захворювання, перед тим, як сідати на дієту, слід проконсультуватися з лікарем.

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Дата публікації
Перегляди
366
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