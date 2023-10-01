Якщо потрібно швидко схуднути: французька дієта, мінус 5 кг за тиждень, меню

Як можна швидко схуднути за допомогою французької дієти
В чому суть французької дієти
Філософія цієї дієти побудована на принципі - важливо не лише кількість їжі, а і її якість, їжа та її споживання повинні приносити задоволення. Саме споживання смачної їжі, яка приносить задоволення дозволяє тримати в формі француженок. Отримуючи задоволення від їжі, ви перестаєте перекушувати на ходу, не переїдаєте, швидше насичуєтесь, обмін речовин прискорюється.
- Французи упевнені, що в їжі головне смак, на цьому принципі та базується увесь їх раціон. Вони воліють краще з'їсти шматочок якісного калорійного сиру, чим один гамбургер. Тому інгредієнти у французьких блюдах ретельно підібрані, різноманітні, завжди свіжі та корисні.
- Як і в більшості дієтах, французька передбачає зменшення калорійності їжі -- значне скорочення та часткове виключення висококалорійних продуктів. Від багатьох інших дієт її відрізняє більш різноманітне меню.
- Режим дієти передбачає приймання їжі три рази на день, без перекушувань, це важливе правило. Вечеряти не пізніше шостої години вечора. Можна вибирати різні тривалості дієти - на 3 дні, 7 та на 14 — в залежності від бажаної кількості кілограмів. Ми пропонуємо меню на 7 днів та схуднення на 4 -5 кг за цей період.
- Передбачається також зменшення фізичних навантажень під час дієти, тому що кількість калорій, які споживаються маленька. У випадку навантажень, організму буде важко.
- З огляду на велику кількість білка в раціоні дієта в першу чергу діє на жирові тканини, а не на м'язи.
- Основні дозволені продукти - риба, м'ясо, яйця, велика кількість свіжих фруктів і овочів, зелень та житній хліб, нежирний сир й знежирені кисломолочні продукти. Кожного дня можна випивати чашку натуральної чорної кави без молока. Їсти треба повільно, розмірено, отримуючи задоволення від кожного шматочка. Як і у всіх дієтах, заснованих на прийманні білків, потрібно багато пити. Адже всім відомо, що француженки завжди носять із собою пляшечку води.
- Добова норма споживання калорій повинна скласти не більше 1500 в день.
Приклад меню французької дієти на 7 днів
1-й день:
- ранок - чашка чорної кави без цукру,
- обід - салат з помідорів, двох варених яєць, листя салату, заправленого оливковою або соняшниковою олією,
- вечеря - салат, приготований з відвареної нежирної яловичини та салату заправленого оливковою або соняшниковою олією.
2-й день:
- ранок: - чашка ароматної кави без цукру і шматок чорного хліба,
- обід - 1 шматок запеченої або відвареної яловичини,
- вечеря - салат: з листя салату або іншої зелені та шматок вареної ковбаса.
3- й день:
- сніданок - такий як другого дня (кава + чорний хліб).
- обід - зажарена на олії середня морква, помідор, мандаринка,
- вечеря - до салату з листя салату та вареної ковбаси додайте два варені яйця.
4-й день:
- сніданок як на третій день,
- обід - 1 свіжа морквина, відварене яйце та 100 грамів сиру,
- вечеря - будь-які низькокалорійні фрукти та склянка нежирного кефіру.
5-й день:
- вранці - потріть та терці середню свіжу моркву, і заправте соком половини лимона,
- обід - відварите рибу та один помідор,
- вечеря - шматок відвареної яловичини.
6-й день:
- сніданок - тільки несолодка кава,
- обід - відварена курка і листя салату,
- на вечерю - шматок відвареної яловичини.
7-й день:
- сніданок - чашка несолодкого зеленого чаю,
- обід - шматок відвареної яловичини та апельсин,
- на вечерю - варена ковбаса.
Не зважаючи на всі плюси цієї дієти вона не підходить тим людям, у яких діагностовано ожиріння як захворювання.
Не можна сідати на цю дієту у випадку захворювань шлунково-кишкового тракту, авітамінозу, не рекомендується у віці до 18 років, в період після операції, під час вагітності, лактації, якщо наявні захворювання, пов'язані з гормональним фоном.
В будь-якому випадку, якщо є будь-які хронічні захворювання, перед тим, як сідати на дієту, слід проконсультуватися з лікарем.
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