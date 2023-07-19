Якщо шоколад, то гіркий: п'ять причин чому потрібно його їсти

Гіркий шоколад - джерело антиоксидантів та мінералів, яке варто включити до свого раціону навіть людям з хронічними захворюваннями.

Розповідаємо, чому потрібно обирати саме гіркий шоколад.

Знижує кров'яний тиск. Вчені з Гарвардського університету проаналізували 24 дослідження властивостей шоколаду і дійшли висновку, що гіркий шоколад (з вмістом какао 50–70%) знижує кров'яний тиск Особливо він корисний тим, хто вже страждає на гіпертонію. Захищає від серцево-судинних захворювань. Регулярне вживання какао допомагає боротися із захворюваннями серцево-судинної системи. Це підтверджує проведене 2006 року дослідження, під час якого 470 учасників вживали різну кількість какао на день. Вчені з'ясували, що какао дійсно знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань Може допомогти у боротьбі з діабетом. Шоколад покращує роботу ендотелію (клітин, що утворюють внутрішній шар кровоносних судин) та підвищує чутливість до інсуліну. Ендотелій дуже важливий для здоров'я артерій, а за чутливістю до інсуліну зазвичай визначають ризик розвитку діабету. Звичайно, щоб захиститися від діабету, потрібно їсти гіркий шоколад із низьким вмістом цукру. Гіркий шоколад впливає на вміст холестерину. Шоколад перешкоджає окисленню ЛПНГ-холестерину - однією з причин виникнення атеросклерозу. Коли цей холестерин окислюється, ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) вступають у реакцію в організмі. Вони шкодять артеріям та внутрішнім органам і навіть можуть викликати рак. Стимулює роботу мозку. Вживання шоколаду покращує здатність обробляти інформацію, наочно-образне та абстрактне мислення, оперативну пам'ять. Британські психологи виявили, що флавоноїди, що містяться в шоколаді, допомагають рахувати в умі.

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