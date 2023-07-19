Якщо шоколад, то гіркий: п'ять причин чому потрібно його їсти

Кому корисний гіркий шоколад
Гіркий шоколад - джерело антиоксидантів та мінералів, яке варто включити до свого раціону навіть людям з хронічними захворюваннями.
Розповідаємо, чому потрібно обирати саме гіркий шоколад.
- Знижує кров'яний тиск. Вчені з Гарвардського університету проаналізували 24 дослідження властивостей шоколаду і дійшли висновку, що гіркий шоколад (з вмістом какао 50–70%) знижує кров'яний тиск Особливо він корисний тим, хто вже страждає на гіпертонію.
- Захищає від серцево-судинних захворювань. Регулярне вживання какао допомагає боротися із захворюваннями серцево-судинної системи. Це підтверджує проведене 2006 року дослідження, під час якого 470 учасників вживали різну кількість какао на день. Вчені з'ясували, що какао дійсно знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань
- Може допомогти у боротьбі з діабетом. Шоколад покращує роботу ендотелію (клітин, що утворюють внутрішній шар кровоносних судин) та підвищує чутливість до інсуліну. Ендотелій дуже важливий для здоров'я артерій, а за чутливістю до інсуліну зазвичай визначають ризик розвитку діабету. Звичайно, щоб захиститися від діабету, потрібно їсти гіркий шоколад із низьким вмістом цукру.
- Гіркий шоколад впливає на вміст холестерину. Шоколад перешкоджає окисленню ЛПНГ-холестерину - однією з причин виникнення атеросклерозу. Коли цей холестерин окислюється, ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) вступають у реакцію в організмі. Вони шкодять артеріям та внутрішнім органам і навіть можуть викликати рак.
- Стимулює роботу мозку. Вживання шоколаду покращує здатність обробляти інформацію, наочно-образне та абстрактне мислення, оперативну пам'ять. Британські психологи виявили, що флавоноїди, що містяться в шоколаді, допомагають рахувати в умі.
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