Яку олію дослідники вважають найкращою для приготування їжі

Нове дослідження вкотре довело, що оливкова олія є джерелом поживних речовин.

Приготування їжі з оливковою олією знижує ризик смертельних захворювань, кажуть дослідники.

Якщо ви любите готувати на оливковій олії або навіть збризкуєте нею листову зелень для гарніру, то вам пощастило. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у Журналі Американського коледжу кардіологів, споживання оливкової олії було пов'язане з нижчим ризиком смертності від серцево-судинних захворювань, раку, нейродегенеративних та респіраторних недугів.

ТСН.ua

Як проводили дослідження

В експерименті взяли участь 92 тис. чоловіків та жінок у Сполучених Штатах, які не мали серцево-судинних захворювань або раку протягом 28-річного періоду. Після врахування деяких смертей, що відбулися в цій групі, дослідження дійшло висновку, що учасники з високим споживанням оливкової олії (не менше половини столової ложки на день або до 7 грамів) були пов'язані з нижчим ризиком смертності від усіх причин. порівняно з тими, хто рідко вживав оливкову олію.

У цьому дослідженні також порівнюється використання інших замінників жирів, що використовуються на кухні, таких як маргарин, масло, майонез та інші еквіваленти молочного жиру, і зроблено висновок, що при заміні цих продуктів оливковою олією ризик смертності для учасників був нижчим.

Зокрема, більш високе споживання оливкової олії було пов'язане зі зниженням ризику смертності від серцево-судинних захворювань на 19%, зниженням ризику смертності від раку на 17%, зниженням ризику смертності від нейродегенеративних захворювань на 29% та зниженням ризику смертності від респіраторних недугів на 18%.

Можливо, це не так і шокує, враховуючи численні докази того, що оливкова олія приносить користь людському організму. Попередні дослідження показали, що оливкова олія не тільки може знизити ризик інсульту та серцевих захворювань, але також пов'язана зі зниженням ризику ревматоїдного артриту, діабету та навіть підвищує щільність кісток у жінок.

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Порівняно з іншими жирними продуктами для приготування їжі з високим вмістом насичених жирів, оливкова олія є здоровим джерелом ненасичених жирів, які можуть допомогти знизити рівень холестерину в крові та полегшити запалення.

Нарешті, оливкова олія є основним джерелом жиру у середземноморській дієті, яка постійно визнається найздоровішим способом харчування. Цього типу дієти слідують жителі Середземномор'я, яке складається з найщільнішої популяції людей, які дожили до 100 років. Дослідження, проведене у Foods, навіть змогло довести, що споживання оливкової олії пов'язане з успішним старінням для людей старше 70 років.

Завдяки численним дослідженням, що підтверджують це твердження, здається, що нещодавно опубліковане дослідження щодо споживання оливкової олії є ще одним доказом того, що цей інгредієнт приносить велику користь організму при регулярному вживанні.

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