Яку рибу корисно їсти: чому японці їдять дрібноту

Яка риба допомагає жити довше: відкриття японських вчених

Багатьох цікавить питання, що ж потрібно їсти, щоб досягти середньої тривалості життя японців – близько 84 років. Дослідники з Медичної школи Університету Нагої знайшли відповідь: у раціоні має бути риба, але не будь-яка.

Дослідження довголіття: роль дрібної риби

Японські вчені провели масштабне дослідження, в якому взяли участь майже 80 тисяч людей віком від 35 до 69 років. Вони зосередили увагу на тому, як вживання дрібної риби цілком – разом із головою та кістками – впливає на рівень смертності, особливо від онкологічних захворювань.

Протягом кількох років дослідники аналізували стан здоров'я учасників експерименту, їхню вагу, спосіб життя, харчові звички та гастрономічні вподобання.

Корисні властивості дрібної риби

З’ясувалося, що люди, які регулярно вживають дрібну рибу, мають нижчий рівень смертності як від загальних причин, так і від ракових захворювань. Причому позитивний вплив більш виражений у жінок, користь спостерігалася в представників різних національностей.

Науковці зазначають, що додавання дрібної риби до щоденного раціону – це простий, але дієвий спосіб зменшити ризик передчасної смертності. Унікальні поживні та біологічно активні речовини, що містяться в такій рибі, допомагають підтримувати здоров'я та загальний стан організму.

Науковці пояснюють, що дрібна риба містить унікальні біологічно активні речовини, які позитивно впливають на організм. Вони рекомендують включати її в щоденний раціон як простий і доступний спосіб зміцнення здоров’я та продовження життя.

Чому маленька риба корисніша за філе

Один із авторів дослідження, професор Такаші Тамура, наголошує, що дрібну рибу легко споживати як дорослим, так і дітям, особливо у вигляді консервів.

Виявилося, що в кістках маленьких риб міститься більше корисних речовин, ніж у м’ясі. Вони є чудовим джерелом кальцію та вітаміну А, які підтримують здоров'я кісток і зміцнюють імунну систему.

Для українців найбільш доступними видами дрібної риби є хамса, тюлька, бички, анчоуси, сардини. Регулярне вживання цих продуктів може сприяти зміцненню організму та продовженню життя.