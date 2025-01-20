Яку рибу вибирати для здорового харчування: поради експертів

Рибу, яка постачається з різних країн, часто містить токсичні речовини, що можуть негативно вплинути на організм.

Споживання риби має багато переваг для здоров'я людини завдяки високому вмісту корисних речовин, таких як омега-3 жирні кислоти та білки. Однак слід враховувати, що в деяких видах риби можуть бути присутні різні концентрації ртуті, що може мати негативний вплив на організм при надмірному споживанні.

Про це пишуть Новини N.

Експерти кажуть, що виловлена риба з різних куточків світу часто містить ртуть, іноді в таких кількостях, що перевищують безпечні норми. Це особливо стосується тунця, у якого через довгий життєвий цикл рівень токсичних речовин може бути в кілька разів вищим за допустимий. Тому важливо знати, яких річкових та морських представників фауни можна споживати без побоювань для здоров'я.

Лосось і скумбрія можуть містити ртуть, хоча скумбрія залишається корисною завдяки високому вмісту омега-3 та омега-6 жирних кислот. Однак існують й інші види риб, які можуть бути небезпечними для здоров'я. Серед них вчені відзначають пангасіуса, тілапію, вугра, рибу-кахельника та морського окуня, які також можуть мати підвищений рівень токсичних речовин.

Риба, виловлена українськими підприємствами, здебільшого постачається на експорт, а лише мала частина потрапляє на внутрішній ринок. За словами фахівців, окрім наявності ртуті, річкові та морські водні хребетні можуть бути заражені різними хворобами. Однак, якщо риба свіжа, то вважається, що невелика кількість ртуті не принесе шкоди, оскільки вітаміни та омега-3 жирні кислоти в її складі сприяють зміцненню здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку рибу не можна їсти людям похилого віку, чим замінити продукт, у якому вигляді рибу вживати найкраще.

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