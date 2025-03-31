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Яку зубну пасту фахівці радять використовувати вранці, а яку — ввечері: виявляється, є різниця
Виявляється, кажуть стоматологи, вранці і ввечері потрібно обирати різні зубні пасти, щоб підтримувати здоров'я ротової порожнини на максимумі.
Вранці потрібно чистити зуби пастою, яка захищає від карієсу і зміцнює емаль. Для вечірнього чищення варто обирати пасту, яка доглядає за яснами.
Також, кажуть фахівці, для щоденного використання краще вибирати пасту з абразивністю (RDA) від 30 до 80.
Використання пасти з високим RDA (80-120) щодня може призвести до пошкодження емалі, підвищеної чутливості зубів і проблем із яснами.
Стоматологи рекомендують ретельно перевіряти склад зубної пасти та обов'язково уникати такого інгредієнта як SLS. Також не повинно бути парабенів, триклозану та штучних барвників.
Крім пасти, лікарі радять обов'язково використовувати ополіскувач і зубну нитку. І не забувайте, що зубну щітку потрібно міняти кожні 3 місяці. Тільки в такому разі ви зможете бути максимально впевненими в тому, що ваша ротова порожнина здорова.
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