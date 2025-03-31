Яку зубну пасту фахівці радять використовувати вранці, а яку — ввечері / © pixabay.com

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Вранці потрібно чистити зуби пастою, яка захищає від карієсу і зміцнює емаль. Для вечірнього чищення варто обирати пасту, яка доглядає за яснами.

Також, кажуть фахівці, для щоденного використання краще вибирати пасту з абразивністю (RDA) від 30 до 80.

Використання пасти з високим RDA (80-120) щодня може призвести до пошкодження емалі, підвищеної чутливості зубів і проблем із яснами.

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Стоматологи рекомендують ретельно перевіряти склад зубної пасти та обов'язково уникати такого інгредієнта як SLS. Також не повинно бути парабенів, триклозану та штучних барвників.

Крім пасти, лікарі радять обов'язково використовувати ополіскувач і зубну нитку. І не забувайте, що зубну щітку потрібно міняти кожні 3 місяці. Тільки в такому разі ви зможете бути максимально впевненими в тому, що ваша ротова порожнина здорова.

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