Японські вчені виявили несподівану користь трав'яного чаю: що відомо про ліпіди, які містяться в напої

Японці дослідили чотири види трав'яного чаю, щоб більше дізнатися про біологічно активні ліпіди, які в них містяться.

В усьому світі популярні різноманітні трав'яні чаї. Вони не лише освіжають, але й мають широкий спектр переваг для здоров'я. До цього часу вчені мало досліджували потенційне значення особливих сполук, ліпідів, що містяться в цих чаях. Але у журналі Food Chemistry нещодавно були опубліковані результати останнього дослідження японських науковців.

Ліпідами називають групу органічних речовин, які не розчиняються у воді. Сюди входять олії та жири, які містяться в різних продуктах харчування. Втім, раніше їх не досліджували окремо як важливих компонентів чаю.

Доцент Сіддабасаве Говда, професор Шу-Пін Хуй з факультету наук про здоров’я Університету Хоккайдо ідентифікували 341 молекулярний вид з п'яти категорів ліпідів у чотирьох видах трав'яних чаїв.

Для аналізу команда обрала для себе такі види трав'яного чаю як кумазаса (Sasa veitchii), докудамі (Houttuynia cordata, риб’яча м’ята), йомогі (Artemisia princeps, японський полин) та сугіна (Equisetum arvense, хвощ польовий). Ці трави з давніх-давень використовуються в Японії для приготування чаю. Вони, каже Гауда, мають чимало лікувальних властивостей, зокрема, чинять антиглікемічну, антиоксидантну, антибактеріальну, антиалергічну, протизапальну, противірусну, антитромботичну, антимутагенну, судинорозширювальну, антиканцерогенну, омолоджуючу дії.

В цих чаях вчені виділили ліпіди, а потім ідентифікували їх шляхом поєднання двох сучасних методів аназізу — мас-спектрометрії з лінійною іонною trap-Orbitrap та високоефективної рідинної хроматографії. Під час цього процесу було виявлено, що у цих чотирьох видах чаю містяться значні варіації ліпідів, причому в кожному є відомі біологічно активні ліпіди.

Серед них особливо виділяються оротколанцюгові ефіри гідроксикислот жирних кислот (SFAHFA). Цікаво те, що деякі з них до цього часу не були знайдені у рослинах. Ці SFAHFA можуть бути джерелом коротколанцюгових жирних кислот, які є важливими метаболітами для підтримки здоров’я кишківника.

Шу-Пін Хуй вважає, що відкриття SFAHFA ліпідів створює нові шляхи для досліджень, адже їхня концентрація в трав'яних чаях буде мати особливе значення для споживачів у харчовій та медичній сферах.

Крім цього, серед виявлених ліпідів є α-ліноленова кислота, яка вже давно відома своїми протизапальними властивостями. Не менше важливою для здоров'я є і арахідонова кислота. Вони обидві є прикладами ряду поліненасичених жирних кислот, які відрізняються поживними властивостями для організму. Тепер Гауда хоче розширити їхнє дослідження та вивчити ліпіди у понад 40 видах трав'яного чаю.

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