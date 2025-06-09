Що не можна їсти за сильного похмілля / © Фото з відкритих джерел

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Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram ендокринологиня Олена Доманська.

За її словами, така їжа значно підвищує артеріальний тиск через велику кількість солі. Додатково вона спричиняє затримку води в організмі.

Через регулятори кислотності і пекучі спеції слизова шлунка, яка вже і без того подразнена алкоголем, подразнюється ще більше.

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Локшина швидкого приготування зазвичай виготовляється з пшеничного борошна, яке викликає запалення кишківника. А велика кількість різноманітних підсилювачів смаку змушує їсти ще і ще, що лише підсилює симптоми похмілля.

Що потрібно їсти і пити за похмілля

Найперше, що потрібно вживати за похмілля, це велика кількість води, мінералки чи регідрону, адже алкоголь “вимив” з організму все.

Через спиртне ваш організм втратив багато електролітів, зокрема, калію. Тому ендокринологиня рекомендує з’їсти банан, який допоможе відновити баланс, прибрати тремтіння, слабкість і судоми.

Відновити електроліти і рідину допоможе бульйон, який легко засвоюється, не подразнює шлунок, надає додаткових поживних речовин, зокрема, натрій та глутамін.

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