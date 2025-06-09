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Їдять майже всі: популярна страва виявилася небезпечною за похмілля — ендокринологиня розповіла, чому її не можна вживати
Часто під час чи після похмілля українці їдять локшину швидкого приготування, зокрема, “Reeva” чи “Мівіна”. Однак, кажуть експерти, така страва може лише погіршити ваше самопочуття.
Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram ендокринологиня Олена Доманська.
За її словами, така їжа значно підвищує артеріальний тиск через велику кількість солі. Додатково вона спричиняє затримку води в організмі.
Через регулятори кислотності і пекучі спеції слизова шлунка, яка вже і без того подразнена алкоголем, подразнюється ще більше.
Локшина швидкого приготування зазвичай виготовляється з пшеничного борошна, яке викликає запалення кишківника. А велика кількість різноманітних підсилювачів смаку змушує їсти ще і ще, що лише підсилює симптоми похмілля.
Що потрібно їсти і пити за похмілля
Найперше, що потрібно вживати за похмілля, це велика кількість води, мінералки чи регідрону, адже алкоголь “вимив” з організму все.
Через спиртне ваш організм втратив багато електролітів, зокрема, калію. Тому ендокринологиня рекомендує з’їсти банан, який допоможе відновити баланс, прибрати тремтіння, слабкість і судоми.
Відновити електроліти і рідину допоможе бульйон, який легко засвоюється, не подразнює шлунок, надає додаткових поживних речовин, зокрема, натрій та глутамін.