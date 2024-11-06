Їх вживають майже всі: дієтологи назвали три продукти, які надзвичайно шкідливі для здоров'я

Деякі продукти, які українці їдять на регулярній основі, насправді, можуть бути шкідливими для організму, попереджають дієтологи.

Насамперед, дієтологи радять не їсти надто часто білий шліфований рис. Хоча він і має більш привабливий вигляд, ніж бурий, проте під час оброблення втрачає оболонку і зародок, а разом з ними позбавляється й більшості корисних речовин.

Дієтологи стверджують, що в білому шліфованому рисі практично немає клітковини, на 80-90% нижчий вміст вітамінів групи В, а також він майже повністю складається з простих вуглеводів, тобто "порожніх" калорій, які не насичені нутрієнтами. Також білий рис має високий глікемічний індекс, тому його не слід вживати людям з діабетом II типу.

Другою шкідливою групою продуктів для нашого організму є м'ясопродукти, типу ковбаси, шинки, сосисок, м'ясних консервів тощо. Хоча людство придумало коптити м'ясо, щоб воно зберігалося довше без холодильника, в наші дні такі продукти мають сумнівну якість. На жаль, вони часто є частиною щоденної дієти багатьох українців.

Більше того, у таких м'ясопродуктах в великій кількості міститься сіль, а середній українець і так отримує її набагато більше, ніж корисно для здоров'я. Під час перероблення в м'ясі утворюються канцерогенні речовини.

Останній, третій продукт у переліку — солодкі газовані напої. Вони є одним з найбільш шкідливих продуктів, які сьогодні відомі людству. В них дуже багато доданого цукру. Наприклад, у склянці такого напою аж 20 г цукру, а це 5 чайних ложок. Надійшовши в організм, доданий цукор миттєво засвоюється, що призводить до різкого стрибка глюкози в крові. Організм одразу виробляє інсулін, чим підвищує навантаження на підшлункову залозу. Регулярне пиття солодкий газованих напоїв призводить до інсулінорезистентності, що в майбутньому підвищує ризик розвитку цукрового діабету II типу.

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