Їсти та не гладшати: які продукти потрібно споживати, щоб схуднути

Бажання "їсти та худнути" завжди була актуальною, а напередодні літа, ще й гострою. Проте, як вважає Євген Клопотенко, це так не працює. Працює, зменшення спожитих калорій, дотримування дієти, особливо середземноморської, поради дієтолога. Тому що просто їсти щось специфічне і худнути — це утопія.

Але, на думку Клопотенка, є "певні продукти, котрі в адекватних кількостях не сприяють набору ваги, покращують ваш метаболізм і врешті, у сумі з якимись більш серйозними діями, можуть таки допомогти схуднути. "

Продукти, які допомагають схуднути

Жирна риба

Жирна риба – це не лише смачно, а й, дуже корисно. І так, як це не дивно, жирна риба допомагає спалювати жир. А все тому, що така риба є чудовим джерелом високоякісного білка. Перетравлення білка забезпечує суттєве відчуття ситості та підвищує швидкість метаболізму значно більше, ніж перетравлення жиру чи вуглеводів. Швидкий метаболізм сприяє схудненню. Крім того, омега-3 жирні кислоти, яких багато в такій рибі допомагають цьому процесу.

Щоб побачити результат дієтологи радять їсти дві порції жирної риби на тиждень.

Яйця

Дослідження показують, що сніданок на основі яєць зменшує відчуття голоду та сприяє відчуттю ситості протягом кількох годин у людей із надмірною вагою та ожирінням. Високоякісний білок яйця збільшує швидкість метаболізму приблизно на 20-35% протягом кількох годин після їди.

Застереження не споживати яєць через високий вміст холестерину, наразі в більшості спростовані. Йдеться про адекватну кількість яєць на тиждень – не більше 1-2 на день або пару по 2-3 разів на тиждень

Ягоди

Низькокалорійний продукт, багатий поживними речовинами, який завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів, забезпечує відчуття ситості більше, ніж така сама за кількістю калорій солодка закуска. Чому не фрукти? Тому що у ягодах значно менше фруктози, ніж у фруктах. Ще й бонус — і свіжі, і заморожені ягоди мають однаковий ефект.

Листова зелень

Капуста, шпинат, мангольд, салати та інша зелень є ідеальними продуктам для досягнення чи підтримання ідеальної ваги. І все через клітковину та поживні речовини, які забезпечують ситість і водний баланс в організмі. Користі від зелені так багато, що назвати всі причини, чому її варто їсти, буде значно довше і складніше, ніж просто покласти зелень у свою тарілку.

Хрестоцвіті овочі

Броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста, як і інші овочі багаті клітковиною і, як правило, ситні. Порівняно з іншими овочами, вони мають багато білка, який підвищує метаболізм і робить нас ситими.

Кисломолочний сир

Відомо, що молочні продукти містять багато білка, особливо — це стосується сиру. Тому споживання сиру просто чудовий спосіб забезпечити себе білком і додатково кальцієм.

Авокадо

Авокадо – унікальний фрукт, насичений здоровими жирами. Крім того, містить багато води та клітковини, що робить його дуже поживним. Вміст жиру в авокадо допомагає засвоювати інші важливі вітаміни та антиоксиданти.

Однак пам’ятайте про кількість, надто багато авокадо дасть надто багато жиру.

Продукти для схуднення

Перець чилі

Гострим гострий перець робить така речовина як капсаїцин.Деякі дослідження стверджують, що капсаїцин може покращити швидкість метаболізму жиру в організмі та збільшити відчуття ситості, і, таким чином, сприяти здоровому схудненню.

Капсаїцин навіть продається у формі добавок і є звичайним інгредієнтом багатьох комерційних бадів для схуднення. Але краще додати трохи перчику в страву.

Насіння чіа

Попри свого розміру насіння чіа є одним із найбільш поживних продуктів на планеті — у 30 грамах чіа міститься 13 грамів вуглеводів, 11 з яких – клітковина. Таким чином, насіння чіа є одним із найкращих джерел клітковини у світі із вмістом 35% на свою вагу. У шлунку насіння чіа розширюються та перетворюються на гель, саме це наповнення і сприяє довгому відчуттю ситості, котре дарує навіть маленька порція цього насіння.

Перелічені продукти додані до раціону можуть допомогти скинути трохи зайвої ваги та принести задоволення.

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