Їжа, яка обманює мозок: які продукти провокують переїдання і постійний голод

Міжнародні дослідження науковців з Іспанії, США та Бразилії показують: найсильнішу харчову залежність викликає не окрема їжа, а продукти, де одночасно поєднані жири та швидкі вуглеводи.

Тетяна Мележик
Продукти, що викликають апетит

Продукти, які викликають апетит

Саме ця комбінація активує систему винагороди в мозку настільки інтенсивно, що за впливом її порівнюють з нікотином чи алкоголем.

Ситуація знайома багатьом: з’їли бургер — і вже за короткий час знову відчувається голод. Відкрили паковання чипсів — і зупинитися складно. Це часто списують на відсутність самоконтролю, але механізм набагато глибший.

Насправді йдеться про біохімічні процеси в мозку. Певні продукти настільки сильно стимулюють центри задоволення, що організм починає «вимагати повторення». З часом чутливість до такого стимулу знижується, і для того самого відчуття задоволення потрібні все більші порції.

Жири + швидкі вуглеводи: найнебезпечніше харчове поєднання

У природному середовищі майже не існує продуктів, де одночасно багато жирів і швидких вуглеводів:

  • фрукти містять переважно вуглеводи;

  • риба та м’ясо — жири й білки, але майже без вуглеводів.

Натомість харчова індустрія створила продукти, які поєднують ці компоненти в одному.

Бургери, шоколад, тістечка, солодка випічка, морозиво, сухі сніданки та фастфуд — усе це приклади їжі, яка максимально інтенсивно стимулює мозок. Вона створена так, щоб викликати бажання їсти знову і знову навіть без фізичного голоду.

Як формується харчова залежність

Сучасні ультраоброблені продукти впливають на дофамінову систему мозку — механізм, який відповідає за відчуття винагороди.

Коли такі продукти регулярно потрапляють до раціону, мозок починає звикати до надмірної стимуляції. Зрештою формується поведінковий патерн, схожий на залежність: людина втрачає контроль над кількістю їжі та частотою споживання.

Дослідження показують, що значна частина людей у світі демонструє ознаки залежної поведінки саме щодо ультраобробленої їжі.

Різке скорочення або відмова від таких продуктів може супроводжуватися станами, схожими на синдром відміни:

  • дратівливість та емоційні перепади;

  • тривожність і внутрішня напруженість;

  • проблеми зі сном;

  • втома та зниження концентрації;

  • різкі зміни настрою.

Ці реакції виникають через те, що мозок звикає до постійної стимуляції і спочатку «протестує» проти її відсутності.

У кожної людини можуть бути свої тригерні продукти — солодке, випічка, солоні снеки, м’ясні напівфабрикати або кава. Але принцип один: втрачається контроль над кількістю спожитого.

Як вийти з кола переїдання

Подолати харчову залежність можливо, але різкі обмеження рідко дають довгостроковий ефект. Потрібен поступовий підхід:

  • зменшення кількості ультраоброблених продуктів у раціоні;

  • заміна їх простішою та натуральнішою їжею;

  • регулярна фізична активність;

  • формування нових джерел задоволення — хобі, спорт, активності поза їжею.

Фахівці також наголошують: у випадках, коли контроль над харчуванням втрачено, варто звернутися до психолога або дієтолога.

Потяг до певних продуктів — це не про «слабку силу волі». Це реакція мозку на надмірно стимулювальну їжу, яка впливає на систему винагороди.

Харчова залежність сьогодні розглядається науковою спільнотою як реальний поведінковий феномен. І головне — з нею можна працювати, якщо поступово змінювати харчові звички та зменшувати вплив тригерних продуктів.

