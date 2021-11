Їж і не старій: дієтологи назвали корисні продукти для чоловіків

Спеціалісти радять до раціону додати авокадо, спаржу, горіхи.

Дієтологи назвали продукти, які допомагають чоловікам уповільнити старіння після 50 років.

Про це пише Eat This Not That!

Також читайте Дієтологи назвали найкращі напої для спалювання жиру

Як пояснила консультант з харчування Рейчел Файн, одним із таких продуктів є авокадо, який можна використовувати у приготуванні різних страв — від бутербродів до омлета.

"Авокадо з високим вмістом мононенасичених жирів допомагає знизити сплески цукру в крові. Фолієва кислота і магній, лютеїн і бета-каротин - це лише деякі з основних корисних речовин проти старіння", - сказала вона.

Секретом молодості чоловіків після 50 років також є спаржа. Її використовують для профілактики проти окремих видів раку.

"Вона є одним із найкращих харчових джерел пребіотиків, які сприяють зростанню корисних бактерій у кишківнику", — уточнила дієтолог Кара Ландау.

Крім того, спаржа корисна у боротьбі з депресією та допоможе впоратися з віковими кризами.

Дієтолог Марісса Мешулам рекомендує включити до раціону більше зелені, щоб уповільнити старіння мозку. Шпинат, капуста, рукола особливо багаті на вітамін К.

“Горіхи, такі як мигдаль, багаті на вітамін Е, антиоксидантами, які зберігають шкіру здоровою та молодою, а також запобігають появі зморшок, — додала Мешулам. — Волоські горіхи здатні покращити роботу мозку”.

Крім того, вона порадила не нехтувати ягодами.

Нагадаємо, дослідження, опубліковане в журналі BMC Public Health, показало, що у тих, хто вживає каву, на 21% рідше розвиваються хронічні захворювання печінки, на 20% рідше - хронічна хвороба печінки або жирова хвороба печінки, і на 49% рідше помирати від хронічної печінки. захворювання, ніж ті, хто не пив каву.

Читайте також: