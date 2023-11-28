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Їж та худни: дієтологи назвали фрукти, які сприяють втраті ваги

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Їж та худни: дієтологи назвали фрукти, які сприяють втраті ваги

Фото: ТСН.ua

У фруктів, як правило, низька калорійність і багато клітковини, що може допомогти вам схуднути.

Фрукти багаті на вітаміни та мінерали, а також клітковину, яка підтримує здоров'я кишківника. Вони також мають солодкий смак, який доповнює смакову палітру вашого раціону і є лише одним з елементів збалансованого харчування.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Prevention, в якому йдеться про користь фруктів для зменшення ваги. 

Хоча деякі плани схуднення заохочують послідовників уникати фруктів, багато дієтологів не згодні з цим. “Я не знаю, чому і коли фрукти отримали погану славу, але фрукти, безумовно, є частиною здорової дієти, яка спрямована на схуднення або контроль ваги”, — каже Ванесса Ріссетто, докторка медичних наук, генеральна директорка і співзасновниця Culina Health. 

“Якщо є фрукт, який вам подобається, ви повинні його їсти”, — каже Джессіка Кордінг, магістерка медицини, докторка медичних наук, авторка книги “Маленька книга тих, хто змінює правила гри: 50 здорових звичок для управління стресом і тривогою”.

Хочете включити фрукти у свій план харчування для схуднення? Дієтологи рекомендують регулярно чергувати ці фрукти для схуднення.

1. Апельсини

© Pexels
Фото: Pexels

Цитрусові, такі як апельсини, можуть бути чудовим вибором для тих, хто намагається схуднути, каже Соня Анджелоне, докторка медичних наук, дієтологиня і представниця Академії харчування та дієтології. Вона зазначає, що надмірна вага пов'язана із запаленнями в організмі. 

“Обирайте фрукти, багаті на антиоксиданти, які мають протизапальну дію”, — каже Анджелоне. — В апельсинах багато антиоксидантного вітаміну С, а також клітковини, яка допоможе вам насититися”.

2. Авокадо

10 причин полюбити й регулярно вживати авокадо / © Credits
10 причин полюбити й регулярно вживати авокадо / Фото: Credits

Авокадо калорійний, але він також може допомогти вам відчути себе ситим, каже Анджелоне. Деякі дослідження також пов'язують авокадо зі зниженням ваги.

Одне 12-тижневе рандомізоване контрольоване дослідження за участю 51 людини з надмірною вагою чи ожирінням показало, що люди, які дотримувалися низькокалорійної дієти, що включала авокадо в день, мали “значну” втрату ваги порівняно з контрольною групою. У них також знизився рівень тригліцеридів, які є типом жирів, що циркулюють у крові.

3. Ківі

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Деякі експерти рекомендують додати ківі до свого раціону, якщо ви намагаєтеся схуднути. За словами Кордінга, ці фрукти багаті на вітамін С, вітамін К, фолат і клітковину.

Дослідження також пов'язують ківі зі зниженням ваги. В одному невеликому дослідженні 41 людина з переддіабетом їла по два ківі на день протягом 12 тижнів. Наприкінці дослідження вчені виявили, що у тих, хто їв ківі, знизився кров'яний тиск. 

“Ківі дійсно чудово підходить для схуднення, — каже Кордінг. — У ньому також міститься фермент актинідин, який дуже корисний для травлення”.

4. Яблука

© Pexels
Фото: Pexels

Яблука містять багато клітковини, яка підтримує хороше травлення і допомагає довше відчувати себе ситим, каже Скотт Кітлі, доктор медичних наук. 

“Яблука також відносно низькокалорійні і можуть бути ситними завдяки високому вмісту води”, — зазначив він.

Поєднання яблук з горіховим маслом може стати чудовим перекусом, каже Кордінг.

5. Груші

© Pexels
Фото: Pexels

Як і яблука, груші містять багато клітковини, низькокалорійні і можуть бути ситними, каже Кітлі. Вони також відомі тим, що допомагають дотримуватися режиму харчування завдяки високому вмісту фруктози та сорбіту, зазначає Кордінг.

6. Грейпфрут

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Грейпфрут добре смакує як сам по собі, так і в салатах, і він має переваги, які допомагають підтримувати процес схуднення. Він низькокалорійний і містить багато води та клітковини, зазначає Кітлі. “Якщо їсти його з зеленню, він може допомогти розблокувати поживні речовини, такі як залізо”, — каже він.

7. Гранатові кісточки

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Гранатові зерна мають багато переваг. В одній чашці міститься вражаючі 6 грамів клітковини (22% від рекомендованої добової норми) і 25% рекомендованої норми вітаміну С. Вони також мають солодко-терпкий смак і ідеально підходять для заправки салатів, каже Анджелоне.

8. Полуниця

© Pexels
Фото: Pexels

Полуниця — це джерело поживних речовин. Одна чашка полуниці містить понад 3 грами клітковини, а також 97,6 міліграма вітаміну С, який зменшує запалення. Поєднуйте їх з горіхами, додавайте в салати або посипайте ними йогурт — цей фрукт дуже універсальний.

9. Лохина

© Pexels
Фото: Pexels

Як і полуниця, лохина є хорошим джерелом клітковини. Вона також містить велику кількість вітаміну С, вітаміну А та бета-каротину, які допомагають зменшити запалення у вашому організмі. 

“Завдяки високому вмісту клітковини та низькій калорійності, лохина допоможе вам довше відчувати себе ситими”, — каже Кітлі.

10. Кавун

© Pexels
Фото: Pexels

Кавун має високий вміст води, що допомагає задовольнити ваші потреби в гідратації та відчувати себе ситим, зазначає Кордінг. Але він також є хорошим джерелом вітаміну С і досить низькокалорійний — одна чашка кавуна містить лише 46 калорій. Поєднуйте його з горіхами, додавайте в салати або як освіжаючий гарнір до курки чи іншого нежирного м'яса.

11. Малина

© Pexels
Фото: Pexels

Малина багата на клітковину — її 8 грамів на порцію в одній чашці, а також є вражаючим джерелом вітаміну С. 

“Деякі з найбільш поживних фруктів, які я рекомендую, — це ягоди”, — каже Кордінг. — Вони містять тонни антиоксидантів і є чудовим джерелом клітковини”. Як і полуниця, малина добре поєднується з різноманітними солодкими та солоними продуктами.

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Дата публікації
Перегляди
1046
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