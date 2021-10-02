Йогурт та сир корисні для серця - експерти назвали найкращі види молочних продуктів

Йогурт та сир корисні для серця - експерти назвали найкращі види молочних продуктів

При цьому молока у списку немає.

Тим, хто має проблеми з серцем чи прагне зміцнити здоров’я серця, часто радять їсти нежирні молочні продукти, але нові дослідження в PLOS Medicine доводять зворотнє.

Дослідники залучили до експерименту 4 150 чоловіків та жінок у віці 60 років - вікової групи із високим ризиком для здоров’я серцево-судинної системи.

Протягом 16 років люди надавали дані про харчування та спосіб життя, а також зразки крові, які дозволяли дослідникам відстежувати рівень жирних кислот.

Вчені встановили, що люди з найвищим рівнем молочного жиру у крові мають найнижчий ризик серцево-судинних захворювань.

Наразі медики проводять додаткові дослідження, але результати помітні, враховуючи, що вони суперечать поширеним порадам, вважає старший науковий співробітник Інституту глобального здоров'я Джорджа Матті Марклунд.

"Молочні продукти з високим вмістом жиру можуть бути частиною здорового харчування, особливо якщо ви робите акцент на деяких з них",- говорить він.

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Наприклад, несолодкий цільномолочний йогурт буде набагато кориснішим для вашого здоров’я, ніж знежирений йогурт, але підсолоджений. Він додав, що кисломолочні продукти, такі як йогурт або сир, можуть бути більш корисними порівняно з маслом або молоком.

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"Обираючи молочні продукти, зважайте на вміст жиру", - додає він.

Жирні кисломолочні продукти і сири зазвичай містять більше поживних речовин, ніж їхні нежирні аналоги. Але це не означає, що вам слід завантажувати холодильник продуктами з високим вмістом жиру задля зміцнення серця.

Натомість наявні докази свідчать про те, що відмовлятися від них не потрібно.

Доречі, щодо здорових жирів, то, наприклад, морепродукти та горіхи, також їх містять.

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