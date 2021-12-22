З 1 січня у стаціонарах розпочнуть облік антибіотиків

З 1 січня у стаціонарах розпочнуть облік антибіотиків

З 1 січня 2022 року заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, розпочнуть ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву.

Антибіотики групи спостереження — це лікарські засоби, які широко використовуються для лікування бактеріальних інфекцій у якості першої та другої лінії терапії.

Надмірне та нераціональне використання цих препаратів призводить до розвитку антибіотикорезистентності та змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву.

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Антибіотики групи резерву — це лікарські засоби «останньої надії», які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики зазнали невдачі.

Досить часто ці препарати є більш вартісними та більш токсичними, ніж засоби першої лінії терапії. Антибіотики групи резерву варто обирати лише в останню чергу.

Якщо ми втратимо дієві антибіотики, то в майбутньому не зможемо лікувати бактеріальні інфекції. Для того, щоби зберегти ефективність антибіотиків — ми маємо відмовитися від надмірного та нераціонального їхнього використання.

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