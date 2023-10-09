З чим не можна їсти хліб, бо це зашкодить здоров’ю: лікарі надали список продуктів

Лікарі надали список продуктів, які не можна їсти з хлібом, і які варто їсти разом із темними сортами хліба.

Народна мудрість говорить, що хліб – усьому голова. Тому нас із самого дитинства привчали шанувати хліб і все їсти разом з ним. Але дієтологи та нутриціологи дещо з осторогою ставляться до такої звички. Лікарі стверджують, що надмірне вживання цього продукту, особливо з білого борошна, не лише сприяє надлишковій вазі. Але може завдати шкоди здоров’ю людини. Тому лікарі склали список, що містить перелік тих продуктів, які не варто їсти разом із хлібом, про це пише Healthline.

Які продукти не можна їсти з хлібом

Молоко. Досить популярне поєднання продуктів, багато хто звик пити молоко саме з хлібом. Але лікарі застерігають від такого вживання продуктів, оскільки це може спричинити здуття та газоутворення. Аби запобігти цій проблемі, можна вибрати хлібні вироби із цільного зерна і молочні продукти з мінімальним вмістом жиру.

Досить популярне поєднання продуктів, багато хто звик пити молоко саме з хлібом. Але лікарі застерігають від такого вживання продуктів, оскільки це може спричинити здуття та газоутворення. Аби запобігти цій проблемі, можна вибрати хлібні вироби із цільного зерна і молочні продукти з мінімальним вмістом жиру. Масло. Якщо їсти багато масла, яке має велику кількість жирів тваринного походження, це може спричинити ризик ожиріння та захворювання серця. Лікарі рекомендують не зловживати вершковим маслом разом з хлібом, його краще замінити на оливкову олію та авокадо.

Якщо їсти багато масла, яке має велику кількість жирів тваринного походження, це може спричинити ризик ожиріння та захворювання серця. Лікарі рекомендують не зловживати вершковим маслом разом з хлібом, його краще замінити на оливкову олію та авокадо. Картопля. Картопля і хліб – це продукти, які дуже багаті на вуглеводи. Якщо їх поєднувати у одному прийомі їжі, це може призвести до надлишку вуглеводів в організмі. Тому лікарі застерігають від такого поєднання харчів, оскільки це спричинить збільшення ваги та рівня цукру в крові. Якщо ви полюбляєте їсти хліб зі стравами з картоплі, тоді варто додавати рослинні продукти, що багаті на клітковину: зелень, листкові салати, овочі.

Картопля і хліб – це продукти, які дуже багаті на вуглеводи. Якщо їх поєднувати у одному прийомі їжі, це може призвести до надлишку вуглеводів в організмі. Тому лікарі застерігають від такого поєднання харчів, оскільки це спричинить збільшення ваги та рівня цукру в крові. Якщо ви полюбляєте їсти хліб зі стравами з картоплі, тоді варто додавати рослинні продукти, що багаті на клітковину: зелень, листкові салати, овочі. Солоні закуски. Хліб не можна вживати із засоленими овочами: огірками, помідорами, квашеною капустою тощо. Таке поєднання продуктів може викликати печію та розлад шлунку. Також не варто заїдати хліб солоними горішками, чіпсами та іншими снеками. Це призведе до надлишку солі в організмі і може викликати ризик серцево-судинних захворювань. Лікарі рекомендують надавати перевагу свіжим овочам та горіхам.

Хліб не можна вживати із засоленими овочами: огірками, помідорами, квашеною капустою тощо. Таке поєднання продуктів може викликати печію та розлад шлунку. Також не варто заїдати хліб солоними горішками, чіпсами та іншими снеками. Це призведе до надлишку солі в організмі і може викликати ризик серцево-судинних захворювань. Лікарі рекомендують надавати перевагу свіжим овочам та горіхам. Варення. Ми звикли з дитинства їсти варення з хлібом і запивати молоком. Але лікарі не радять так робити. По-перше, це може спричинити стрімке збільшення ваги. По-друге, таке поєднання продуктів призводить до здуття живота та газоутворення. Тим, хто дотримується дієти, не варто їсти хліб з будь-якими солодощами.

Ми звикли з дитинства їсти варення з хлібом і запивати молоком. Але лікарі не радять так робити. По-перше, це може спричинити стрімке збільшення ваги. По-друге, таке поєднання продуктів призводить до здуття живота та газоутворення. Тим, хто дотримується дієти, не варто їсти хліб з будь-якими солодощами. Гриби. Дієтологи категорично проти вживання хліба з грибними стравами, наприклад, із жульєном. Гриби самі по собі є важким продуктом, а у поєднанні з хлібом стають пекельною сумішшю, що важко перетравлюється організмом. Тому такі страви, як жульєн, не рекомендовано вживати дітям до 14-ти років.

Дієтологи категорично проти вживання хліба з грибними стравами, наприклад, із жульєном. Гриби самі по собі є важким продуктом, а у поєднанні з хлібом стають пекельною сумішшю, що важко перетравлюється організмом. Тому такі страви, як жульєн, не рекомендовано вживати дітям до 14-ти років. М’ясо та сало. З цими продуктами можна вживати лише чорний хліб, який допомагає організмові їх перетравлювати. Білі сорти хліба не варто вживати із жирною їжею, адже вони уповільнюють процеси травлення. Тому може виникнути важкість та біль у шлунку.

З цими продуктами можна вживати лише чорний хліб, який допомагає організмові їх перетравлювати. Білі сорти хліба не варто вживати із жирною їжею, адже вони уповільнюють процеси травлення. Тому може виникнути важкість та біль у шлунку. Газовані напої. Не можна вживати хліб та солодкі газовані напої, це може бути дуже небезпечно для здоров’я. Газовані напої сприяють швидкому засвоєнню вуглеводів з хліба. Через що рівень цукру в крові може різко збільшитися. Це вкрай небезпечно для людей, які хворіють на діабет.

З якими продуктами можна їсти хліб

Хліб найкраще поєднується із м’ясом та рибою, але він повинен бути чорним або сірим. Також темні сорти хліба можна вживати із овочами, зеленню та різноманітними листковими салатами.

Читайте також:

Ущипніть себе, так ви дізнаєтеся, що з вашою шкірою насправді: тест

Напій, який допоможе здолати слабкість, стрес і безсоння: лікарі радять пити його щодня

Як за одну ніч позбутися темних кіл під очима: на домашні патчі потрібен лише один інгредієнт