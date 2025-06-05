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ТСН у соціальних мережах

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З якого віку можна давати дітям полуницю, черешню та інші ягоди: думки фахівців

Коли можна давати дітям сезонні ягоди

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
З якого віку можна давати дітям ягоди

З якого віку можна давати дітям ягоди

Літній сезон — час, коли на столах з’являються свіжі ягоди. Але для батьків маленьких дітей постає важливе питання: з якого віку можна вводити ці фрукти в раціон малюка, аби не спровокувати алергію чи проблеми з травленням? Думки лікарів дещо різняться, однак більшість погоджується: ягоди дозволені вже в ранньому віці, але за умови обережності.

Чому ягоди важливі в дитячому раціоні

Ягоди — це одне з найкорисніших джерел натуральних вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Вони містять вітамін С, фолієву кислоту, клітковину, поліфеноли, а також фітонутрієнти, які допомагають формуванню імунітету, покращують травлення та сприяють здоровому розвитку мозку. Однак попри всю їхню користь, ягоди мають і зворотний бік — високу ймовірність алергічної реакції, особливо у дітей раннього віку.

З якого віку можна давати дитині полуницю — ароматну, але потенційно алергенну ягоду

Полуниця є однією з найбільш алергенних ягід. Вона може викликати шкірні висипання, свербіж, набряк слизових оболонок, а в деяких випадках — і важкі форми алергії. Основна причина в тому, що полуниця містить білки, подібні до пилкових алергенів, а також саліцилати — природні сполуки, які можуть провокувати реакцію у чутливих дітей. Через це багато батьків відкладають її введення до раціону дитини аж до двох або навіть трьох років. Проте сучасні педіатри мають більш гнучкий підхід.

На думку педіатра і дитячого невролога Ірини Платонової, полуницю можна пропонувати дітям вже з 6 місяців, якщо малюк не має алергічних реакцій чи атопічного дерматиту. За її словами, почервоніння навколо рота після вживання полуниці — це частіше реакція на фруктові кислоти, а не справжня алергія. Вона радить починати з невеликої кількості ягоди та обов’язково проводити пробу в першій половині дня.
Більшість експертів пропонують давати полуницю дітям після 6–7 місяців. Якщо ж у родині є схильність до атопії або вже були алергічні реакції на продукти, краще почекати до 12–24 місяців.
Педіатр Олена Орловська пропонує ще більш обережний підхід — спершу не давати саму ягоду, а запропонувати дитині настій із полуниці — тобто залити ягоду окропом, настояти й дати цю воду малюку. Якщо немає ніякої реакції, згодом можна запропонувати ягідне пюре.

Черешня — менш алергенна, але зі своїми нюансами: коли починати давати ягоди

Черешня вважається менш алергенною порівняно з полуницею. Вона не має такого сильного аромату і не містить великої кількості саліцилатів, але при цьому також може спричинити індивідуальні реакції, особливо якщо вводиться занадто рано.

Педіатри дозволяють давати черешню вже з 10–12 місяців, однак тільки в очищеному вигляді — без шкірки та кісточок, ретельно подрібнену або навіть протерту, якщо мова йде про перші порції. Шкірка черешні досить щільна, тому може стати причиною здуття або утрудненого травлення. У дітей до двох років рекомендується давати тільки м’якоть черешні, попередньо її розім’явши або подрібнивши.

Ірина Платонова вважає, що черешню, як і полуницю, можна вводити вже з 6 місяців, якщо дитина не має алергій, і робити це в пюреподібному вигляді.

Малина, смородина, чорниця, лохина, шовковиця: з якого віку давати і яку вибирати

Окрім полуниці та черешні, існує багато інших корисних ягід, які теж хочеться включити в меню дитини.

Малина — ягода, яка містить багато клітковини і вітаміну С, однак вона також може подразнювати шлунок через наявність дрібного насіння. Смородина (особливо чорна) — дуже корисна ягода з високим вмістом вітаміну С і антиоксидантів, однак вона має досить різкий смак і може викликати підвищену кислотність у шлунку. Чорницю можна вводити трохи раніше — вона добре засвоюється, не викликає надмірного газоутворення і навіть може допомогти при легких формах діареї. Однак важливо пам’ятати, що при надмірному споживанні чорниця може викликати закреп. Педіатри вважають, що ці ягоди можна вводити з 6–8 місяців, якщо немає алергії. Вони містять вітаміни A, C, антиоксиданти та пектини, що позитивно впливають на травлення.

Лохина — менш алергенна ягода, однак її щільна шкірка робить її непридатною для дітей до 1,5–2 років. Її рекомендується давати лише в перетертому вигляді.

Шовковиця — найменш алергенна ягода, особливо її білі сорти. Дітям її можна пропонувати вже з 1 року, але тільки у свіжому вигляді без ознак бродіння.

Рекомендації фахівців щодо введення ягід

Фахівці з дитячого харчування радять дотримуватися основних принципів прикорму при введенні будь-яких ягід:

  • Один новий продукт — один день. Це правило дозволяє відслідковувати можливу реакцію на конкретну ягоду.

  • Починати з невеликої кількості — половини чайної ложки або навіть кількох крапель соку.

  • Ягоди повинні бути термічно обробленими або подрібненимию. На початковому етапі краще додавати ягоди в кашу, кисіль або компот.

  • Слідкувати за алергічними проявами. Якщо з’являються висипи, набряк або проблеми з травленням — ягоду слід негайно виключити і звернутися до лікаря.

  • Не давати ягоди на голодний шлунок, вони можуть подразнити слизову оболонку шлунка.

  • Обирайте лише сезонні, свіжі та перевірені ягоди — ідеально, якщо вони вирощені без хімікатів.

Більшість фахівців сходяться на думці: за умови відсутності алергії та при дотриманні поступового введення ягоди — включно з полуницею — можна давати вже з 6 місяців. Проте обов’язковим залишається індивідуальний підхід і консультація з педіатром, особливо якщо в родині є алергіки або дитина має чутливу шкіру чи ШКТ.

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