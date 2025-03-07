З якого віку дітям можна пити каву — і скільки

Те, що корисно для дорослого не завжди буде корисно для дитини.

Дослідження показують, що кава насправді може бути корисною, знизити ризик діабету, серцевих захворювань, інсульту, деменції тощо.

Чи означає це, що дітям можна каву - читайте далі.

Американська академія педіатрії рекомендує не вживати каву, чай, газовану воду, спортивні напої та інші продукти, що містять кофеїн, дітям до 12 років, а підліткам у віці від 12 до 18 років слід обмежити їх споживання до менш ніж 100 міліграмів на день — це приблизно розмір стандартної чашки кави.

Занадто велика кількість кофеїну може підвищити частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск, сприяти виникненню кислотного рефлюксу, а також викликати тривогу і порушення сну у дітей. У високих дозах кофеїн може бути небезпечним.

Вплив кави на організм дитини

Для ще не сформованого організму кави - дуже сильний тонік. Часто його споживання веде не просто до збільшення фізичної активності, але і до гіперзбудливості, зниження рівня стресостійкості і до проблем зі сном.

Слабкий сечогінний ефект, який для дорослого не грає сильної ролі при помірному споживанні, у дитини може викликати вимивання кальцію. Адже всім відомо, що кальцій - один з найважливіших елементів для здорового розвитку та зростання кісткових тканин малюків.

Будь-які сильнодіючі тонізуючі речовини надають навантаження на нервову, гормональну і серцево-судинну систему дитини

У діток звикання до кофеїну проявляється набагато швидше, ніж у дорослих

Рекомендується починати пити каву від 16-18 років. Для дітей та підлітків до цього віку вживання кави небажане, оскільки кофеїн може негативно впливати на нервову систему, викликати проблеми зі сном, підвищену тривожність та погіршення концентрації. Краще замінювати каву напоями без кофеїну або чаєм з помірним вмістом кофеїну.

Раніше ми писали, чому кава викликає сонливість. Більше про це читайте у новині.

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