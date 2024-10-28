З якого віку можна пити каву: що кажуть педіатри та дієтологи

Чи можна пити каву дітям і з якого віку

Чи можна давати дитині кави, зі скількох років дітям можна пити каву, скільки кави можна дати дитині — ці питання хвилюють багатьох батьків.

Кава для дорослих — відомий енергетик і кращий помічник з сонливістю, втомою та апатією. Саме кофеїн, який міститься у каві, пробуджує нервову систему та турбує нас коли мова йде про споживання кави дітьми.

Кофеїн позитивно впливає на організм дорослої людини — підвищує рівень дофаміну в мозку, стимулює мозкову діяльність, підвищує швидкість реакції, покращує настрій, втамовує головні болі, має слабку сечогінну дію.

Для організму дитини кава є дуже сильним тоніком. Її споживання може призвести до гіперзбудливості, зниження рівня стресостійкості і до проблем зі сном. А навіть невеликий сечогінний ефект, який для дорослого не грає сильної ролі при помірному споживанні, у дитини може викликати вимивання кальцію. Звикання до кофеїну у дітей проявляється набагато швидше, ніж у дорослих.

Попри попередження педіатрів, медиків про те, що кава та інші кофеїновмісні напої, такі як газована вода та спортивні напої, можуть бути шкідливими для молоді, батьки дозволяють своїм дітям їх вживати.

Проведене 2015 року дослідження серед бостонських мам показало, що 14% опитаних мам дають пити каву своїм 2-річним дітям, а 2,5% -- своїм однорічним дітям.

З якого віку можна пити каву

Американська академія педіатрії рекомендує не вживати каву, чай, газовану воду, спортивні напої та інші продукти, що містять кофеїн, дітям до 12 років. Підліткам у віці від 12 до 18 років рекомендовано споживати менш ніж 100 міліграмів кави на день, це приблизно розмір маленької чашки кави.

Багато хто з педіатрів застерігають, що навіть вік 12-13 років не є приводом для введення кави в раціон дитини. У цьому віці гормональна, нервова системи занадто хиткі, щоб без негативних наслідків перенести сильне збудливу дію кави. І повноцінно рекомендують пити каву не раніше 14-15 років.

Також педіатри не рекомендують вживати спортивні (електролітичні) напої, пляшка з яким може містити майже 250 міліграмів кофеїну. Чашка чаю може містити до 47 міліграмів кофеїну, а дієтичні солодкої газованки — 46. Шоколад також містить певну кількість кофеїну, його кількість зростає в міру того, як шоколад темнішає.

Незначна кількість кофеїну для дорослого може бути непосильною для маленької дитини -- може підвищити частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск, сприяти виникненню кислотного рефлюксу, викликати тривогу і порушення сну у дітей. А якщо діти мають малу вагу для свого віку або страждають на мігрень, мають проблеми з серцем, судоми, вони можуть бути ще гостріше реагувати на кофеїн та продукти, які їх містять.

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