За кілька днів може бути критичний стан: лікар розповів, як тепер розпізнати COVID-19

Медик каже, що хворим на коронавірус потрібно вживати багато рідини.
Симптоми коронавірусу дещо змінилися, але основні залишилися стабільними - це кашель, підвищена температура, м’язовий біль, ускладнене дихання, втома.
Про це сказав Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця у коментарі для "Коронавірус інфо".
За його словами, під час останньої хвилі менше інфікованих втрачають відчуття нюху та смаку, ніж раніше. Натомість побільшало випадків, коли пацієнти скаржаться на розлади шлунково-кишкового тракту. Переважно, каже лікар, такий симптом частіше зустрічається в дітей.
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"Багато людей з коронавірусною хворобою почали скаржитися на сильну нудоту, через що хворим важко харчуватися і пити. Це дуже погано, оскільки для зменшення інтоксикаційного синдрому потрібно вживати багато рідини", — пояснив він.
Також лікар розповів, що через штам "Дельта" стан пацієнтів може дуже різко погіршитися і буквально за декілька днів із відносно стабільного перейти в критичний.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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