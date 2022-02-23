За рік утричі зросла навантаженість сiмейних лiкарiв

Пік звернень (4,7 млн) того року припав на листопад,

Протягом минулого року завантаженість сiмейних лiкарiв зросла утричі, передає "Опендатамедіа".

Якщо у 2020-му було зафiксовано 31,7 млн звернень на первинний прийом за електронним медичним записом (ЕМЗ), то у 2021-у — вже 91,5 млн.

Також читайте Вчені змінили групу крові у донорських легень

Відсоток звернень активно зріс вже після початку коронавірусної пандемії. Пік звернень (4,7 млн) того року припав на листопад, коли у лікаря побував, у середньому, кожен сьомий з тих, хто уклав декларацію про надання медичної допомоги.

У 2021-му кількість візитів зростала значно швидше. Піковим місяцем знову став листопад, коли до сімейних лікарів звернулися 13,7 млн разів. Тобто фактично по допомогу звертався кожний другий з тих, хто має декларацію із сімейним лікарем.

Кількість оформлених декларацій упродовж останніх двох років зростала, у середньому, на 150 тис. на місяць. Станом на лютий поточного року договір із сімейним лікарем уклали вже 32,6 млн українців.

Нагадаємо, вірусологи виявили, що варіант "Омікрона" поширюється ще швидше.

Штам "Омікрон BA.2" надає навантаження на легені у 9 разів вище, ніж його попередник.

Такого висновку дійшли вчені після експерименту, в якому заразили хом'ячків як BA.1, так і BA.2 варіантами коронавірусу. Виявилося, що вірусне навантаження на периферії легень у тварин, інфікованих BA.2, у дев'ять разів вище.