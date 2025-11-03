ТСН у соціальних мережах

78
2 хв

Забута сила обліпихи: як перемогти втому і підтримати серце

Обліпиха знову опинилася в центрі уваги — ця яскрава ягода, яку наші предки цінували за неймовірну силу, сьогодні сяє на п’єдесталі здоров’я.

Тетяна Мележик
Обліпиха: користь для організму

Обліпиха: користь для організму / © Pixabay

Її латинська назва, Hippophae rhamnoides, означає “блиск коня”: в давнину помітили, як листя обліпихи допомагало коням набирати вагу та отримувати шовковисту шерсть. А плоди — справжня вітамінна бомба! Вони містять вітаміни групи B, рідкісний K, потужну дозу E (330 мг на 100 г) і рекордну C — 450 мг. Яскравий помаранчевий колір ягоди забезпечують каротиноїди, які додають додаткової користі.

Щодня обліпиха працює як природний щит: знімає запалення, бадьорить та зміцнює організм. Не бійтеся робити запаси на зиму — заморожуйте ягоди цілими: вони не бояться морозу, на відміну від горобини, і зберігають всю свою силу до весни.

Обліпихова олія — надійний союзник для шкіри та слизових: допомагає за ангіни, виразки шлунка, опіків. Вона багата на ненасичені жирні кислоти, що підтримують серце. А сік? М’яко знижує тиск, бореться з холестерином, зменшує шкоду від рентгену, проганяє втому та дарує приплив енергії. Сьогодні науковці активно вивчають обліпиху як засіб проти раку, проблем із печінкою та наслідків радіації.

Корисна порада: щоб шлунок не протестував, розбавляйте сік водою та починайте з 1–2 ложок на день, поступово збільшуючи дозу.

Смачні та корисні рецепти з обліпихи

Масляний настій для виразок і ран

Вичавіть сік із ягід — він багатий на каротиноїди. Жмих трохи підсушіть у духовці за температури 50–60 °C, потім залийте оливковою або іншою рафінованою олією у пропорції 1:3. Настоюйте в темному місці три тижні, іноді струшуючи. Після цього процідіть через марлю, розлийте по пляшечках і зберігайте в прохолоді без доступу світла.

  • Всередину: по чайній ложці за півгодини до їжі 2–3 рази на день.

  • Зовнішньо: чудово бореться з бактеріями, прискорює загоєння ран, сонячних опіків, трофічних виразок та пролежнів. Для шкіри — це справжній антивіковий еліксир, що повертає пружність і свіжий вигляд.

Настій проти анемії

2 столові ложки ягід залийте 2 склянками кип’ятку, настоюйте 3 години та процідіть. Пийте по третині–половині склянки 3–4 рази на день — це заряджає енергією, зміцнює організм і допомагає подолати анемію.

Увага: цей матеріал має виключно інформаційний характер. Перед будь-якими змінами у харчуванні або застосуванням натуральних засобів рекомендується проконсультуватися з лікарем.

78
