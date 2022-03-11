Загострення гастриту та виразкової хвороби під час стресу: як собі допомогти

Загострення гастриту та виразкової хвороби під час стресу: як собі допомогти

Дієтологиня, спеціалістка з anti-aging та функціональної медицини Тіана Фіалкова надає рекомендації щодо терапії.

Стрес викликає дуже сильний спазм мускулатури шлунка - він стискається, як кулак. На тлі цього порушується мікроциркуляція у слизових оболонках, страждає трофіка тканин, виникають ерозії. У 12-палій кишці запальний виразковий процес на тлі стресу також пов'язаний зі спазмом гладкої мускулатури, розповідає лікарка, дієтологиня, спеціалістка з anti-aging та функціональної медицини Тіана Фіалкова.

Вона також надала план терапії загострення гастриту та виразкової хвороби.

Лікування

тепловий вплив (грілка на живіт, розтирання та акуратний масаж живота теплою рукою, лише теплі напої та тепла їжа);

приймання спазмолітиків: ромашковий чай, м'ята, меліса;

за сильного болю слід приймати: препарати Но-шпа, Спазмалгон;

магній будь-якої з біодоступних форм, крім цитрату магнію, і лише після/під час їжі!

обволікальні та загоювальні слизові оболонки:

Список аптечних препаратів при лікуванні гастриту

Альтан – за 15-20 хвилин до їди, по 1-2 таб. 2-3 рази/день;

Альмагель – по 1 ч. л. за 30 хвилин до їди, 2-3 р/день;

корінь солодки - підходить у будь-якому вигляді. Приймати за 30-60 хв. до сніданку;

насіння льону – заливати окропом, настоювати в термосі, можна проварити, щоб прямий кисіль вийшов (співвідношення води та насіння не важливо, заздалегідь подрібнювати насіння – необов'язково. Можна цільний льон запарити з вечора і потім пити натще, між їжею, розжовуючи насіння - 3-5 разів на день).

Нагадаємо, що під час війни небезпечними можуть бути будь-які харчі. Найчастіше небезпеку становлять сирі продукти тваринного походження, особливо сирі або без належної термічної обробки м’ясо, яйця, непастеризоване молоко. Також небезпечними можуть бути немиті фрукти та овочі.

Про це пише Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Під час перебування у місцях тимчасового перебування людей не завжди можуть бути забезпечені повноцінні умови для зберігання харчових продуктів і доступ до джерел водопостачання у достатній кількості, тому важливо вчасно виявити симптоми харчового отруєння.