Захист від COVID-19: Україна отримала технологію виробництва мРНК вакцин

Технологію мРНК-вакцин розробляли впродовж кількох десятиліть, але до пандемії її офіційно не застосовували. На основі технології мРНК створено вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech і Moderna.

Україна тепер має право на розробку та виробництву генеричної версії препарату Pfizer «Паксловід» – оральних ліків проти COVID-19 та вакцини від коронавірусу власного виробництва.

Технології виробництва вакцин на основі мРНК передасть українській фармацевтичній компанії «Дарниця» Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ).

Команда «Дарниці» пройде спеціальну підготовку з використання технології мРНК для виробництва вакцин та інших медичних продуктів на базі тренінгових центрів ВООЗ.

У найближчому майбутньому Україна матиме вакцини від COVID-19 власного виробництва, повідомляють у компанії «Дарниця».

Також у березні 2022 року «Дарниця» отримала право на розробку та виробництву генеричної версії препарату Pfizer «Паксловід» – оральних ліків проти COVID-19.

мРНК-вакцина працює шляхом введення в організм «інструкцій» для вироблення антитіл. У ролі «інструкцій» виступає послідовність мРНК – матричної або інформаційної РНК, молекули, яка допомагає клітинам будувати специфічні для захворювання антитіла.

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